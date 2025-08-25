Пенс закликає Сенат ухвалити законопроєкт про вторинні санкції проти Росії

Колишній віцепрезидент Майк Пенс закликав Сенат ухвалити масштабний санкційний законопроєкт проти Росії.

Він заявив, що високі тарифи разом із подальшою військовою допомогою Україні забезпечують найкращий “шлях” досягнення миру у Східній Європі.

Про це пише The Hill.

Пенс закликав ухвалити законопроєкт Лінсі Грема

– Він цілком здатний діяти дипломатично – бути привітним, тиснути руки – і водночас говорити: ось економічні наслідки, які настануть, якщо ви не підете вперед, – сказав Пенс про президента Трампа на телеканалі NewsNation.

На його думку, якщо США ухвалять вторинні санкції, Володимир Путін зрозуміє, що це може буквально зламати економіку РФ.

Завдяки наданню подальшої військової підтримки Україні “ця комбінація зусиль, на мою думку, є найкращим шляхом до миру”.

Законопроєкт про санкції, який просувають сенатори Ліндсі Ґрем (республіканець) та Річард Блументаль (демократ), передбачає 500-відсоткові тарифи для країн, що купують російську нафту й газ.

У верхній палаті документ має понад 85 прихильників. Однак Сенат пішов на канікули, не просунувши законопроєкт далі. Фактично він залишив рішення щодо санкцій за Трампом.

Тут не йдеться про формальне “право ухвалювати рішення”, а радше про політичне рішення Сенату.

– Ми пропонуємо у своєму законопроєкті 500 відсотків. Якщо буде 250 відсотків – я можу з цим погодитися. Навіть якщо це буде 100 відсотків, можливо. Але слід запровадити нищівні санкції, які зупинять їх від підживлення воєнної машини Росії, – заявив Блументаль на початку цього місяця.

Лідер більшості в Сенаті Джон Тун (республіканець) у понеділок сказав, що Трампа слід “відзначити” за його зусилля з припинення війни між Росією та Україною, і дав сигнал, що Сенат “готовий” надати президентові “будь-які економічні важелі, необхідні, аби утримати Росію за столом переговорів для досягнення справедливого й тривалого миру в Україні”.

Трамп докладає зусиль, аби завершити війну, що триває три з половиною роки.

15 серпня він зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці, а 18-го – з президентом України Володимиром Зеленським і сімома європейськими лідерами в Білому домі.

