Під час засідання Коаліції охочих планують обговорити підготовлені пункти гарантій безпеки для України у четвер, 4 вересня.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

Зеленський про зустріч Коаліції охочих

За словами президента, вони з прем’єр-міністром Португалії обговорили дипломатичну роботу та напрацювання гарантій безпеки.

Він анонсував, що незабаром відбудеться засідання Коаліції охочих, на якій приділять увагу підготовленим пунктам гарантування безпеки.

– Розраховуємо на участь Португалії в них. Одним з головних компонентів гарантій безпеки ми бачимо членство України у Євросоюзі, – стверджує Зеленський.

Як пояснив президент, лідери дійшли до згоди, що на цьому шляху не можна допустити поділу між Україною та Молдовою.

Водночас президент і прем’єр-міністр обговорили участь португальського бізнесу під час відновлення України та спільне виробництво дронів.

За підсумками розмови вони домовилися, що команди Києва та Лісабону детально опрацюють усі наявні можливості для такої співпраці.

Під час переговорів глава держави запросив премʼєр-міністра Португалії приїхати до України з візитом.

Крім цього, Луїш Монтенегру поділився інформацією про наслідки великих лісових пожеж у Португалії.

Володимир Зеленський зазначив, що українці солідарні з португальським народом, завжди готові допомогти та бажають швидкого відновлення.

