Українські удари по російських нафтопереробних заводах суттєво загострили проблему нестачі пального на внутрішньому ринку РФ.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті від 28 серпня наголошують, що така ситуація, ймовірно, призведе до прискорення інфляційних процесів та погіршення загального економічного становища країни-агресора.

Ще до останніх атак Росія стикалася зі складнощами у забезпеченні внутрішнього попиту на бензин і навіть змушена була вводити тимчасові обмеження на його експорт, починаючи з 2022 року.

Втім, нові удари українських сил поглибили кризу: нестача бензину посилилася, а ціни на паливо різко підскочили як на території самої РФ, так і в окупованих українських регіонах.

Через українські атаки обсяги експорту нафти з російського термінала в Усть-Лузі скоротилися удвічі. У вересні 2025 року його робота очікується на рівні близько 350 тисяч барелів на добу, що становить лише половину від звичайної пропускної спроможності об’єкта.

Факти ICTV дізналися, скільки нафтопереробних заводів у Росії, як вони називаються та де саме розташовані.

Нафтопереробні заводи Росії: назва та розташування

Нафтова промисловість містить видобуток, перероблення, транспортування та збут нафти та нафтопродуктів. Це одна з основних галузей російської промисловості.

В Росії налічується близько 30 великих нафтопереробних заводів і приблизно 80 невеликих НПЗ. Розгляньмо основні нафтопереробні заводи Росії.

Ільський нафтопереробний завод

Ільський НПЗ працює з 2001 року. Розташований в селищі міського типу Ільський, що за 50 км від Краснодара. Завод перероблює та зберігає нафтову сировину, а також відвантажує готову продукцію.

Афіпський нафтопереробний завод

Афіпський НПЗ — великий нафтопереробний завод, що розташований поблизу селища Афіпський Краснодарського краю. Завод займається виготовленням авіаційного пального, дизельного пального, газового бензину, мазуту, сірки тощо.

Нафтопереробний завод Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез

Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез — один з найбільших НПЗ в Росії, розташований у місті Кстово Нижньогородської області, що за 800 км від України. За рік завод проробляв 15 млн тонн нафти. Також НПЗ виробляв автомобільний бензин, мазут та дизельне пальне.

Башнафта-Уфанафтохім

Башнафта-Уфанафтохім — нафтопереробна компанія Росії на базі НПЗ, що розташований в місті Уфа. До 1992 року мав назву Уфимський нафтопереробний завод імені XXII з’їзду КПРС. В 1993 році завод отримав назву Уфанафтохім.

Обсяг нафтопереробки становить близько 6 млн тонн на рік, що становить 3% від загальноросійського обсягу. Загалом Башнафта-Уфанафтохім виробляє приблизно 60 найменувань продукції, яка місить: бензин, мазут, авіаційне паливо, гази в рідкому стані та ароматичні вуглеводи.

Новошахтинський завод нафтопродуктів

Акціонерне товариство Новошахтинський завод нафтопродуктів (АТ НЗНП) — нафтопереробний завод, розташований у Ростовській області. Він виробляє мазут, дизельне, пічне, судове пальне та прямогонний бензин.

Омський нафтопереробний завод

Омський нафтопереробний завод — є найбільшим у Росії та має потужність 22 млн тонн нафти на рік. Омський НПЗ заснований у 1955 році та розташований в місті Омськ. Завод належить компанії Газпром нафта.

Нафтопереробний завод Киришинафтооргсинтез

НПЗ Киришинафтооргсинтез компанії Сургутнафтогаз був збудований у 1966 році. Він має річну потужність 21 млн тонн. НПЗ розташований у Ленінградській області.

Рязанська нафтопереробна компанія

Рязанська нафтопереробна компанія — проєктна потужність підприємства Роснафти. Річна потужність становить 17,1 млн тонн нафти. Розташована в Рязанській області.

Нафтопереробний завод ТАНЕКО

ТАНЕКО — скорочення від Татарстанський нафтопереробний комплекс, — єдиний НПЗ у пострадянській Росії, побудований з нуля. На заводі переробили 16,2 млн тонн нафтосировини. Розташований у місті Нижньокамську Республіки Татарстан.

Нафтопереробний завод Ярославнафтооргсинтез

Ярославнафтооргсинтез — найбільший нафтопереробний завод, розташований на півночі Росії у Ярославлі. Його ​​потужність – 15 млн тонн на рік.

Пермнафтооргсинтез

Пермнафтооргсинтез — нафтопереробний і газопереробний завод, збудований у 1958 році. Пермський НПЗ розташований у м. Перм. Має перероблювання понад 14 млн тонн сировини на рік.

Московський нафтопереробний завод

Московський НПЗ забезпечує понад третину ринку палива столичного регіону. Розташований у Капотні (район столиці РФ). Зареєстрований у Санкт-Петербурзі. Московський НПЗ є провідним вітчизняним виробником сучасного дорожнього бітуму.

Туапсинський нафтопереробний завод

Туапсинський нафтопереробний завод — це єдиний і найстаріший НПЗ на чорноморському узбережжі Росії, побудований у 1929 році. Підприємство розташоване у курортному містечку Туапсе на березі Чорного моря. Туапсинський нафтопереробний завод переробляє до 8,6 млн тонн сировини.

