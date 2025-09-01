Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам существенно обострили проблему нехватки топлива на внутреннем рынке РФ.

Аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете от 28 августа отмечают, что такая ситуация, вероятно, приведет к ускорению инфляционных процессов и ухудшению общего экономического положения страны-агрессора.

Еще до последних атак Россия сталкивалась со сложностями в обеспечении внутреннего спроса на бензин и даже была вынуждена вводить временные ограничения на его экспорт, начиная с 2022 года.

Впрочем, новые удары украинских сил усугубили кризис: нехватка бензина усилилась, а цены на топливо резко подскочили как на территории самой РФ, так и в оккупированных украинских регионах.

Из-за украинских атак объемы экспорта нефти с российского терминала в Усть-Луге сократились вдвое. В сентябре 2025 года его работа ожидается на уровне около 350 тысяч баррелей в сутки, что составляет лишь половину от обычной пропускной способности объекта.

Факты ICTV узнали, сколько нефтеперерабатывающих заводов в России, как они называются и где именно расположены.

Нефтеперерабатывающие заводы России: название и расположение

Нефтяная промышленность включает добычу, переработку, транспортировку, сбыт нефти и нефтепродуктов. Это одна из основных отраслей российской промышленности.

Всего в России насчитывается около 30 крупных нефтеперерабатывающих заводов и еще 80 небольших НПЗ. Рассмотрим основные нефтеперерабатывающие заводы России.

Ильский нефтеперерабатывающий завод

Ильский НПЗ работает с 2001 года. Расположен в поселке городского типа Ильский, что в 50 км от Краснодара. Завод занимается переработкой и хранением сырья, а также отгрузкой готовой продукции.

Афипский нефтеперерабатывающий завод

Афипский НПЗ — крупный нефтеперерабатывающий завод, расположенный вблизи поселка Афипский Краснодарского края. Завод занимается изготовлением авиационного топлива, дизельного топлива, газового бензина, мазута, серы и т.д.

Нефтеперерабатывающий завод Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез

Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез — один из крупнейших НПЗ в России, расположенный в городе Кстово Нижегородской области, что в 800 км от Украины. За год завод перерабатывал 15 млн тонн нефти. Также НПЗ производил автомобильный бензин, мазут и дизельное топливо.

Башнефть-Уфанефтехим

Башнефть-Уфанефтехим — нефтеперерабатывающая компания России на базе одноименного НПЗ, который находится в городе Уфа. До 1992 года назывался Уфимский нефтеперерабатывающий завод имени XXII съезда КПСС. В 1993 году завод получил название Уфанефтехим.

Объем нефтепереработки составляет около 6 млн тонн в год, что составляет 3 % от общероссийского объема. В общем Башнефть-Уфанефтехим производит примерно 60 наименований продукции, которая включает: бензин, мазут, авиационное топливо, газы в жидком состоянии и ароматические углеводороды.

Новошахтинский завод нефтепродуктов

Акционерное общество Новошахтинский завод нефтепродуктов (АО НЗНП) — нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Ростовской области. Он производит мазут, дизельное, печное, судовое топливо и прямогонный бензин.

Омский нефтеперерабатывающий завод

Омский нефтеперерабатывающий завод — является крупнейшим в России и имеет мощность 22 млн тонн нефти в год. Омский НПЗ основан в 1955 году и расположен в городе Омск. Завод принадлежит компании Газпром нефть.

Нефтеперерабатывающий завод Киришинефтеоргсинтез

НПЗ Киришинефтеоргсинтез компании Сургутнефтегаз был построен в 1966 году. Он имеет годовую мощность 21 млн тонн. НПЗ расположен в Ленинградской области.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания

Рязанская нефтеперерабатывающая компания — проектная мощность предприятия Роснефти составляет 17,1 млн тонн нефти. Находится в Рязанской области.

Нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО

ТАНЕКО — сокращение от Татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс, — единственный НПЗ в постсоветской России, построенный с нуля. На заводе переработали 16,2 млн тонн нефтесырья. Находится в городе Нижнекамске Республики Татарстан.

Нефтеперерабатывающий завод Ярославнефтеоргсинтез

Ярославнефтеоргсинтез — крупнейший нефтеперерабатывающий завод, расположенный на севере России в Ярославле. Его мощность — 15 млн тонн в год.

Пермьнефтеоргсинтез

Пермьнефтеоргсинтез — нефтеперерабатывающий и газоперерабатывающий завод, построенный в 1958 году. Пермский НПЗ расположен в г. Пермь. Имеет переработку более 14 млн тонн сырья в год.

Московский нефтеперерабатывающий завод

Московский НПЗ обеспечивает более трети рынка топлива столичного региона. Расположен в Капотне (район столицы РФ). Зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Московский НПЗ является ведущим отечественным производителем современного дорожного битума.

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод — это единственный и старейший НПЗ на черноморском побережье России, построенный в 1929 году. Предприятие расположено в курортном городке Туапсе на берегу Черного моря. Туапсинский нефтеперерабатывающий завод перерабатывает до 8,6 млн тонн сырья.

