Рекордні ціни та багатогодинні черги: в РФ паливна криза чарез удари дронів по НПЗ

Літній паливний дефіцит у Росії посилюють удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах РФ.

Паливна криза в РФ через удари дронів по НПЗ

Літню кризу на внутрішньому ринку палива РФ загострили удари українських безпілотників по російських НПЗ, пише Bloomberg. А це своєю чергою призвело до різкого зростання цін на тлі високого сезонного попиту, викликаного збиранням фермерами врожаю та сезоном відпусток.

За даними Bloomberg, заснованими на даних СПбМТСБ, головної товарної біржі країни, у серпні оптові ціни на бензин по всій Росії зросли приблизно на 40–50% порівняно із середніми значеннями за січень.

Згідно з розрахунками, залежно від регіону та марки бензину, середні ціни можуть перевищувати попередній історичний максимум, досягнутий у вересні 2023 року, на 16%.

Це обмежило можливості невеликих АЗС, які не належать російським нафтовим гігантам, продовжувати свою діяльність, особливо у регіонах із високими цінами на логістику.

Чиновники окупованого Криму та частини Запорізької області України також повідомили про дефіцит палива, через який деякі заправні станції виявилися порожніми через перебої в роботі НПЗ. Це стало наслідком атак безпілотників.

На Далекому Сході зафіксовано дефіцит палива. У Забайкальському краї, неподалік кордону з Китаєм, поставки були ускладнені через перевантажену залізницю, повідомила місцева влада. Автозаправні станції у Примор’ї на узбережжі Тихого океану зіткнулися з проблемою різкого зростання попиту.

Жителі Владивостока розповіли, що автомобілісти протягом двох тижнів стояли у багатогодинних чергах за бензином, деякі станції закрилися, інші – підняли ціни.

– Щоб уникнути дефіциту та забезпечити внутрішні поставки, уряд обмежив експорт палива у серпні та продовжив заборону до вересня, – пише Bloomberg.

Нагадаємо, що цього місяця Україна атакувала вже вісім російських нафтопереробних заводів, вивівши з ладу близько 10% діючих потужностей країни. Як зазначає видання, у такий спосіб Київ прагне підірвати військову машину Кремля, скорочуючи постачання палива на передову та доходи від продажу нафти.

