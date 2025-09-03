В Китае под председательством Си Цзиньпина провели крупнейший в истории страны военный парад по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Пекин называет ее войной сопротивления японской агрессии.

Парад длился 70 минут, за которые Китай продемонстрировал воздушные и подводные дроны, гиперзвуковые ракеты, истребители и бомбардировщики.

Военный парад в Пекине 2025

На параде Си Цзиньпина присутствовали многие мировые лидеры, преимущественно из незападных стран и из автократических режимов. В частности, присутствовали диктаторы России и КНДР – Владимир Путин и Ким Чен Ын соответственно.

По мнению аналитиков, изображение трех авторитарных лидеров (Си, Путин и Ким, – Ред.), которые разговаривают и жмут друг другу руки, проходя по красной дорожке, стало вызовом Западу.

Среди других участников были самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Ирана Масуд Пезашкиан, президент Индонезии Прабово Субианто и глава хунты Мьянмы Мин Аунг Хлаинг.

Из Европы прибыли только премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич. Лидеры США, Западной Европы, Японии, Индии и Южной Кореи не присутствовали.

Как пишет The Guardian, церемония в Пекине и список гостей были призваны продемонстрировать США и союзникам силу Китая.

В своей вступительной речи Си заявил, что мир стоит перед “выбором между миром и войной”, предупредив, что Китай является великой державой, которая “никогда не поддается запугиванию со стороны каких-либо агрессоров”, имея в виду, вероятно, США и их союзников.

Он сказал, что прошлое показало, что китайский народ всегда объединялся, “чтобы противостоять врагу”, когда сталкивался с трудностями.

– Фотографии Си, Путина и Кима показали, что Китай не боится поддерживать своих друзей и быть их буквальным компаньоном, даже когда они являются изгоями в глазах международной общественности, – сказал исследователь Глобального центра Китая Атлантического совета Вэнь-ти Сун.

На парад мгновенно отреагировал президент США Дональд Трамп, написав в Truth Social: Передайте мои самые искренние приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые сговорились против Соединенных Штатов.

Во время парада Си заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) была героической армией, “которой народ и партия могут полностью доверять и полагаться на нее”. При этом он добавил, что задачей НОАК является защита суверенитета и единства страны, имея в виду претензии Китая на Тайвань.

На это отреагировал президент Тайваня Уильям Лай, заявив, что военная сила не должна использоваться для агрессии или территориальной экспансии.

– Тайвань не использует дула оружия, чтобы чтить мир. Вместо этого он вспоминает мучеников, помнит уроки истории и отстаивает веру в свободу и демократию, – написал он в посте на Facebook.

Парад в Китае: какое оружие показали

Китай на параде показал широкий спектр вооружения от модернизированных ракет с ядерной боеголовкой, способных достигать почти любой точки земного шара, до истребителей и морских дронов.

Особое внимание привлекли: подводный дрон AJX002, гиперзвуковые ракеты, предназначенные для уничтожения кораблей в море, и новая межконтинентальная баллистическая ракета DF-61. Также Китай представил боевую версию J-15DT – палубного самолета радиоэлектронной борьбы.

Как пишет Reuters, Китай впервые продемонстрировал свою полную ядерную триаду оружия, которая может быть развернута с суши, моря и воздуха, включая модернизированную межконтинентальную баллистическую ракету DF-5C с дальностью полета 20 000 км.

По словам старшего научного сотрудника Школы международных исследований им. С. Раджаратнама Дрю Томпсона, эта демонстрация имела целью “заставить США, Европу и соседей Китая задуматься, прежде чем бросать вызов основным национальным интересам Китая”.

В то же время Дженнифер Паркер из Университета Нового Южного Уэльса в Канберре считает, что важно отделять реальные возможности от “информационной войны” Китая.

– Парады, учения или демонстрации всегда сопровождаются в значительной степени обманом. Но я не думаю, что мы должны недооценивать возможности Китая — это очень сильная армия, и я считаю, что нам следует быть достаточно обеспокоенными, — сказала она.

Аналитики также указывают на высокий уровень технологий, продемонстрированный на параде Си, особенно на очевидное стремление объединить различные системы с ПВО, системами управления боем и дронами.

Например, был представлен новый основной боевой танк Type-100, оснащенный новыми системами, включая ПВО и разведывательные дроны.

Также были представлены вновь созданные подразделения аэрокосмической, кибернетической и информационной поддержки, что свидетельствует о готовности конкурировать в сферах передовых космических и электронных военных технологий.

