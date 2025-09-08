У Новій Зеландії 44-річну Хакен Лі звинувачують у вбивстві двох власних дітей, тіла яких були виявлені у валізах, куплених на розпродажу з покинутого складу.

Матір звинувачують у вбивстві своїх дітей: що відомо

Як повідомляється, страшну знахідку виявила в серпні 2022 року сім’я з Окленда, яка купила на онлайн-аукціоні валізи з покинутого складу.

Коли вони відкрили покупки, то виявили всередині останки хлопчика і дівчинки віком приблизно 6 і 8 років, які, за даними слідства, могли перебувати там кілька років.

Відомо, що підсудна Хакьон Лі народилася в Південній Кореї, але має громадянство Нової Зеландії. Вона жила в Окленді, а після смерті чоловіка від раку в 2017 році переїхала назад до Кореї.

У 2022 році жінка була оголошена в міжнародний розшук через Інтерпол і затримана в місті Ульсан. У листопаді того ж року її екстрадували до Нової Зеландії.

На суді вона представляє себе самостійно, хоча суд призначив їй двох резервних адвокатів.

На пряме запитання про визнання провини на засіданні вона відповіла мовчанням.

Суддя Джеффрі Веннінг, який слухає справу, закликав присяжних спиратися тільки на факти і наголосив: ключовим може стати встановлення, чи була підсудна у свідомості в момент загибелі дітей.

Судовий процес триватиме близько місяця. Поліція вже підтвердила: сім’я, яка купила валізи, ніякої причетності до трагедії не має.

