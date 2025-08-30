Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про масштабні інформаційні атаки під час активної фази російсько-білоруських навчань Захід-2025, що відбудуться у вересні в Білорусі.

Про це очільник ГУР повідомив на міжнародному форумі Інформаційна війна: від спротиву до стійкості в Києві, передає Інтерфакс-Україна.

Росія готує інформаційні атаки під час навчань Захід-2025: що відомо

За його словами, активна фаза стартує 12 вересня, тож саме тоді очікується шалена хвиля інформаційного загострення.

– Зараз триває хвиля нагнітання ситуації, а з початку активної фази, яка почнеться 12 вересня, буде шалена хвиля інформаційного загострення. Вкиди йтимуть абсолютно з усіх боків – 90% із російського, 10% – інші. Нагнітатиметься істерія, – сказав Буданов.

Очільник ГУР пояснив, що навчання спрямовані на відпрацювання маневрів на західному напрямку.

– Тобто вони будуть розігрувати певні елементи війни майбутньої, не в Україні. Тут уже йдеться про символ чи знак, скажімо так, для європейських країн. А першими будуть саме країни Балтії, – вважає Буданов.

Раніше Буданов заявляв, що Росія готується до майбутньої масштабної війни і планує до 2036 року витратити на переозброєння близько $1,1 трлн.

Він назвав цю програму озброєння РФ наймасштабнішою з часів розпаду Радянського Союзу.

