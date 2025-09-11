Троє людей загинули та щонайменше 70 дістали поранення через вибух газовоза на одній з автомагістралей Мехіко.

У Мехіко вибухнув газовоз: що відомо

Вибух стався на одній з ключових автомагістралей, яка з’єднує мексиканську столицю з містом Пуебла, що значно ускладнило транспортну ситуацію в регіоні.

За даними міської влади, через вибух газовоза в Мехіко згоріло майже 30 автомобілів.

Наразі відомо, загинули троє людей. Ще 70 осіб, серед яких немовля та дворічна дитина, дістали поранення різного ступеня.

Постраждалих доставили до лікарень по всьому місту для надання невідкладної медичної допомоги.

За попередніми даними, газовоз – вантажівка з цистерною зі зрідженим газом – вибухнув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та перекидання під час руху по шосе.

Точні причини ДТП та подальшого вибуху наразі з’ясовуються слідчими.

Експерти мають перевірити дотримання правил перевезення небезпечних вантажів та технічний стан транспортного засобу.

Після кількагодинного перекриття магістралі для проведення рятувальних робіт та розслідування дорогу знову відкрили.

Протягом дня водіям довелося шукати альтернативні маршрути для сполучення між столицею та східними регіонами країни.

