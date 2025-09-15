Над урядовими будівлями у центрі Варшави було “нейтралізовано” дрон. Двоє громадян Білорусі затримані.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

У центрі Варшави знищили дрон

Польські силовики в понеділок повідомили про “нейтралізацію” безпілотного літального апарата над урядовими будівлями у центрі Варшави.

Одночасно було затримано двох громадян Білорусі, уточнив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Деталі інциденту поки не розголошуються.

Ситуація сталася на тлі підвищеної готовності Польщі після того, як минулої середи у повітряний простір країни проникла хвиля російських дронів під час безпрецедентного масштабного вторгнення.

