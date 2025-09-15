Ірина Гамалій, редакторка сайту
У Варшаві над урядовими будівлями знищили дрон
Над урядовими будівлями у центрі Варшави було “нейтралізовано” дрон. Двоє громадян Білорусі затримані.
Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
У центрі Варшави знищили дрон
Польські силовики в понеділок повідомили про “нейтралізацію” безпілотного літального апарата над урядовими будівлями у центрі Варшави.
Одночасно було затримано двох громадян Білорусі, уточнив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Деталі інциденту поки не розголошуються.
Ситуація сталася на тлі підвищеної готовності Польщі після того, як минулої середи у повітряний простір країни проникла хвиля російських дронів під час безпрецедентного масштабного вторгнення.
Новина доповнюється.
