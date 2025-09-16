Міністерка транспорту і внутрішньої торгівлі Канади Христя Фріланд стане спеціальною представницею з питань відбудови України.

Про це у вівторок, 16 вересня, повідомляє CBC News.

Христя Фріланд стане спецпредставницею з питань України

Довготривала міністерка від Ліберальної партії залишає Кабінет міністрів. Фріланд оголосила про відставку у вівторок, 16 вересня.

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні попросив Фріланд стати спеціальною представницею з питань відбудови України.

– Я попросив Христю обійняти нового посаду спеціального представника Канади з питань відбудови України, крім її обов’язків як члена парламенту, – написав він у Х.

Христя Фріланд є важливою фігурою в канадській політиці з 2015 року, коли до влади прийшли ліберали. Вона була заступницею колишнього прем’єр-міністра Джастіна Трюдо.

У листі, опублікованому у соціальних мережах, міністерка транспорту та внутрішньої торгівлі зазначила, що ухвалила це рішення “з величезною вдячністю та невеликим сумом”.

– Я не маю наміру брати участь у наступних федеральних виборах. Велика сила демократії полягає в тому, що ніхто не обіймає політичну посаду вічно. Після 12 насичених років у публічній сфері я знаю, що настав правильний час поступитися місцем іншим і шукати нові виклики для себе, – написала Фріланд.

Політична кар’єра Фріланд

Фріланд обіймала ключові ролі в уряді та стала першою жінкою, що була призначена міністеркою фінансів у 2020 році.

Вона спричинила шок у Оттаві, коли раптово подала у відставку з посади міністра фінансів у грудні, за кілька годин до того, як планувала представити осінню економічну доповідь.

Тоді вона критично відгукнулася про економічне керівництво власного уряду та “дорогі політичні трюки”.

Її відставка посилила тиск у фракції на Трюдо, що призвело до оголошення перегонів за лідерство, у яких вона брала участь, але зрештою лідером став Карні.

Ліберали з відставанням у 20 пунктів від консерваторів здобули перемогу на виборах у квітні.

Фріланд відігравала ключову роль у формуванні дипломатичної позиції Канади як міністерка міжнародної торгівлі та закордонних справ.

Вона допомогла вести канадську переговорну команду під час першого терміну президенства Дональда Трампа, що завершилося підписанням торгової угоди, відомої зараз як CUSMA.

Трамп свого часу назвав її “токсичною”, а Росія запровадила проти Фріланд санкції у 2014 році.

За інформацією джерел CBC News, міністр канадсько-американської торгівлі Домінік Леблан візьме на себе обов’язки Фріланд щодо внутрішньої торгівлі, а лідер урядової більшості у парламенті Стів МакКіннон очолить транспортну сферу.

