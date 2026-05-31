У Демократичній Республіці Конго стрімко поширюється лихоманка Ебола.

У міжнародній організації Лікарі без кордонів (MSF) заявили, що ніколи раніше після оголошення спалаху не фіксували такої кількості випадків за настільки короткий час.

Про це повідомляє BBC з посиланням на заяву міжнародної медичної організації Лікарі без кордонів (MSF).

За словами заступника директора MSF доктора Алана Гонзалеса, через два тижні після оголошення спалаху ситуація в провінції Ітурі залишається вкрай складною.

Наразі в Демократичній Республіці Конго зареєстровано понад 1 тис. підозрюваних випадків захворювання та щонайменше 246 смертей. Водночас сусідня Уганда повідомила про дев’ять підтверджених випадків Еболи та одну смерть.

– Ніколи раніше при спалахах Еболи не фіксувалося так багато випадків настільки скоро після її декларації, – заявив Гонзалес.

Він наголосив, що медики щодня отримують повідомлення про нові підозри на зараження, однак значна кількість сигналів досі залишається неперевіреною.

У MSF зазначають, що реагування на спалах ускладнюють серйозні логістичні обмеження, зокрема закриття кордонів та аеропортів.

Своєю чергою генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус відвідав провінцію Ітурі, щоб оцінити ситуацію та перебіг заходів зі стримування вірусу.

У ВООЗ неодноразово наголошували, що боротьбу зі спалахом ускладнює триваючий конфлікт на сході Конго, який обмежує доступ медиків до окремих районів.

Відомо, що проти нинішнього спалаху, спричиненого рідкісним штамом вірусу Ебола, відомим як Бундібугіо, не існує перевіреної вакцини, а смертність серед інфікованих становить близько третини.

Раніше Bloomberg повідомляв, що спалах Еболи в ДР Конго поширюється швидше, ніж медики встигають відстежувати контакти інфікованих.

Станом на 21 травня у країні було зафіксовано 83 підтверджені випадки зараження та 746 підозрюваних. ВООЗ оцінює ризик поширення вірусу всередині ДР Конго як дуже високий, а для регіону — як підвищений.

