Товариський матч Польща – Україна відбудеться 31 травня на стадіоні Тарчинський Арена в польському Вроцлаві.

Початок матчу – 18:30 за київським часом.

Матч Польща – Україна, де дивитися та хто покаже товариську гру синьо-жовтих та біло-червоних.

Польща – Україна: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Польща – Україна у прямому ефірі на OTT-платформі Megogo та безплатно на телеканалі Megogo Спорт в ефірі Т2 і кабельних мережах.

Переглянути гру на платформі Megogo можна в підрозділі Футбол в розділі Спорт, на каналі Megogo Футбол 1 за такими підписками: Оптимальна, Спорт та в усіх MEGOPACK.

Матч Польща – Україна прокоментують Сергій Лук’яненко і Віталій Похвала.

Перед грою о 17:15 стартує також передматчева аналітична студія.

На матчі Польща – Україна працюватиме словацька бригада арбітрів, яку очолить 38-річний Філіп Глова.

Йому асистуватимуть Даніел Полачек та Петер Беднар. Резервним арбітром призначено Лукаш Дзівяк.

За систему VAR відповідатиме Матей Горень, якому асистуватиме Маріан Руц.

Зазначимо, що обидві команди не змогли вийти на чемпіонат світу, зазнавши поразок у плейоф. Для синьо-жовтих це буде перша гра під керівництвом нового тренера Андреа Мальдери, якого призначили на посаду у травні.

