Останній день спільних російсько-білоруських військових навчань Захід-2025 президент Росії Володимир Путін провів у військовій формі.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Путін одягнув військову форму на закриття Заходу-2025

За даними ISW, це вдруге, коли Путін одягнув військову форму на публічному заході з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Зараз дивляться

Минуло разу це відбулося, коли російський диктатор відвідав Курську область у березні 2025 року.

Тоді аналітики ISW оцінили, що Путін намагався зобразити себе як залученого лідера воєнного часу.

— Путін, ймовірно, був присутній на навчаннях у військовій формі, щоб продемонструвати російсько-білоруську військову силу на тлі нещодавньої ескалації Кремля проти сусідніх з Росією держав НАТО, таких як Польща та Норвегія, а також неодноразових російських погроз щодо країн Балтії та Фінляндії, – зазначили аналітики ISW.

За словами російського диктатора, у спільних російсько-білоруських навчаннях Захід-2025 взяли участь 100 тис. військовослужбовців.

Крім росіян та білорусів, брали участь військові ще з шести країн: Бангладешу, Індії, Буркіна-Фасо, Демократичної Республіки Конго, Малі та Ірану.

До навчань був залучений особовий склад Ленінградського та Московського військових округів, Повітряно-космічних сил, Повітряно-десантних військ, Північного та Балтійського флотів Росії, а також білоруські підрозділи.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.