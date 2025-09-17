21-річного громадянина України депортують з Польщі після того, як він запустив безпілотник над історичним центром Варшави. Йому також заборонили на п’ять років в’їзд до країн Шенгенської зони.

Про це повідомляє RMF24.

Українця, що запустив дрон над Варшавою, видворять з Польщі

Затриманий за пілотування дрона над Варшавою українець сплатив штраф у розмірі 4 тис. злотих.

За клопотанням прокуратури суд ухвалив рішення про його видворення з території Польщі та накладення заборони на в’їзд не лише до Польщі, а й до інших держав Шенгену на наступні п’ять років.

Найближчим часом його доставлять до одного з пунктів пропуску на українському кордоні та відправлять додому.

Разом із ним під час інциденту перебувала 17-річна громадянка Білорусі. Вона отримала статус свідка та була відпущена.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі проаналізувало мобільні телефони затриманого, щоб з’ясувати, чи його дії могли бути пов’язані зі шпигунською діяльністю.

Жодних доказів контактів з іноземними спецслужбами не виявили.

Нагадаємо, 15 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що над урядовими будівлями в центрі Варшави було “нейтралізовано” дрон.

Спершу з’являлася інформація, що затримано двох громадян Білорусі. Згодом підтвердили, що безпілотник пілотував 21-річний українець.

Дрон встиг пролетіти над будівлями уряду та президентською резиденцією, після чого його нейтралізувала поліція.

