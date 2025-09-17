Президент США Дональд Трамп перебуває з другим державним візитом у Великій Британії.

Першого дня він провів зустріч із королем Чарльзом III та королевою Каміллою, а на другий день заплановані переговори з британським урядом.

Яким був перший день візиту Трампа до Британії

Дональд Трамп прилетів до Віндзору на гелікоптері Marine One американського Корпусу морської піхоти, що використовується для перевезення президента США.

Першими на трапі Marine One Трампа й Меланію зустріли принц Вільям та Кетрін, після чого вони вчотирьох підійшли до короля Великої Британії Чарльза III і королеви Камілли.

Військовий церемоніальний караул Королівського флоту розташувався вздовж маршруту, яким кінні екіпажі з високими гостями та господарями прямували до палацу.

Напередодні візиту Трамп назвав Віндзорський палац особливим місцем, а короля – давнім другом.

Дональд Трамп став першим президентом США, який двічі відвідав Велику Британію з державним візитом. Перший раз це було у 2019 році, але тоді його приймала королева Єлизавета II.

Перший день візиту Трампа до Британії

У перший день візиту Трампа з першою леді США зустріли у Віндзорському замку король та королева. Перед входом до палацу президента США привітали 1300 військовослужбовців армії, Королівського флоту та ВПС.

Після державного обіду Трамп вшанував пам’ять покійної королеви Єлизавети II в її усипальниці, а потім оглянув каплицю Святого Георгія.

Головною подією державного візиту став вечірній банкет у Сент-Джордж-холі, де Карл III та Дональд Трамп виголосили промови, а гостям запропонували страви британської та американської кухонь.

Капелюх Меланії Трамп під час візиту до Британії

Капелюх Меланії знову став темою обговорень. Раніше, коли відбулася інавгурація Трампа, президент США спробував поцілувати дружину, але широкі поля капелюха завадили, і це швидко стало вірусним відео у соціальних мережах.

Перша леді США знову привернула увагу своїм капелюхом. До Віндзорського замку вона прибула у широкополому фіолетовому головному уборі, що майже приховував обличчя, а також у класичному темно-сірому костюмі.

Стилістка знаменитостей та авторка Vogue Маріан Квей переконана, що Меланія Трамп не випадково обрала саме такий капелюх.

На її думку, капелюх з широкими полями, який ховає обличчя, демонструє позицію, що всі очі мають бути спрямовані на її чоловіка та його порядок денний під час цього візиту.

Водночас стилістка звернула увагу, що колір капелюха Меланії точно збігається з краваткою Дональда Трампа, символізуючи її підтримку.

Українці знову помітили, що капелюх першої леді нагадує головний убір співачки Клавдії Петрівни. Раніше цього року в соцмережах вже жартували з цього приводу, коли Меланія обрала подібний капелюх на інавгурацію чоловіка.

Які очікування від візиту до Британії

Перед відльотом зі США Трамп назвав цей візит честю для себе та зазначив, що має дуже хороші відносини з Великою Британією.

Напередодні він звернув увагу, що головна мета поїздки — зустріч із другом, королем Чарльзом III, якого Трамп назвав елегантним джентльменом, що добре представляє країну.

Окрім зустрічі з королем, під час візиту Трампа очікується обговорення питань торгівлі та міжнародної політики, включно з підтримкою України.

