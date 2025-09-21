Президент США Дональд Трамп заявив, що стануться погані речі, якщо Афганістан не поверне авіабазу Баграм, звідки ще у 2021 році виведено американські війська.

Про це американський лідер написав сьогодні вночі у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп вимагає повернення авіабази Баграм

– Якщо Афганістан не поверне авіабазу Bagram тим, хто її побудував – Сполученим Штатам Америки, стануться дуже погані речі! – наголосив Трамп.

Кілька днів тому, виступаючи на спільній пресконференції із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером, Трамп повідомив, що його адміністрація веде переговори з талібами про повернення американської авіабази Баграм.

Зараз дивляться

За його словами, цей об’єкт має стратегічне значення, оскільки розташований поблизу кордону між Афганістаном і Китаєм.

Трамп наголосив, що адміністрація його попередника Джо Байдена дуже нерозумно вчинила, вивівши війська США з авіабази в 2021 році.

Авіабаза Баграм – військовий аеродром, розташований приблизно за 40 км на північ від Кабула. Вона збудована Радянським Союзом у 1950-х роках, а пізніше слугувала основним центром операцій сил США та НАТО в Афганістані з 2001 року до їх виведення у серпні 2021-го.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.