Президент США Дональд Трамп не згоден із союзниками, які цього тижня заявили, що визнають державу Палестина.

Він вважає, що цей крок буде “буде винагородою для ХАМАС”, заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Трамп не згоден із визнанням Палестини

Коментар Левітт пролунав напередодні виступа Трампа на Генасамблеї ООН.

Президент США відреагує на заяву Великої Британії, Канади, Австралії та Португалії про намір визнати державу Палестина.

Більшість країн-членів ООН уже визнають державність Палестини.

Левітт зазначила, що Трамп сприймає цей крок як “багато розмов і недостатньо дій з боку деяких наших друзів та союзників”.

За її словами, президент “вважає, що це нічого не змінить для звільнення заручників, що наразі є головною метою у Газі”.

– Це не сприяє припиненню конфлікту і не наближає завершення цієї війни, – додала речниця.

Левітт повідомила, що Трамп детальніше прокоментує це питання під час свого виступу на ООН у вівторок.

Нагадаємо, 21 вересня Велика Британія, Канада, Австралія та Португалія визнали Палестину як суверенну державу.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у відповідь заявив, що це “винагородить жахливий тероризм ХАМАС”.

Сьогодні Еммануель Макрон оголосив про визнання Францією держави Палестина під час відкриття зустрічі в ООН, що присвячена врегулюванню конфлікту на Близькому Сході.

Президент Палестини Махмуд Аббас закликав ХАМАС передати зброю його силам та засудив напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Джерело : AP

