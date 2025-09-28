Явка на парламентських виборах у Молдові суттєво перевищила встановлений мінімум у 33,33%, що офіційно підтверджує їхнє проведення. Проросійські сили вже почали готуватися до вуличних акцій.

Про це повідомляє молдовське видання Newsmaker із посиланням на дані Центральної виборчої комісії.

Вибори у Молдові: явка перевищила необхідний поріг

Станом на 18:45 за кишинівським часом проголосували понад 1,44 млн громадян, що становить 47,8% виборців.

Зараз дивляться

Це суттєво вище за необхідний мінімум для того, щоб вибори визнали такими, що відбулися.

Тим часом колишній президент країни, лідер проросійської Партії соціалістів і один з керівників фінансованого Кремлем Патріотичного блоку Ігор Додон заявив журналістам, що так звана опозиція нібито здобуде перемогу на виборах.

Він також анонсував масові акції протесту. За словами Додона, 29 вересня проросійські сили проведуть “мирний протест”.

– Ми маємо бути готовими завтра захищати нашу перемогу. Те, що опозиція переможе на цих виборах вже очевидно, – заявив він.

Захід призначено на 12:00 у понеділок у столиці Молдови.

Поліція застерегла від участі у протестах

У Національній поліції заявили, що не допустить порушень закону під час масових акцій, які організовують окремі політичні сили.

Правоохоронці мають оперативну інформацію про можливу підготовку заворушень у Кишиневі.

– Зазначаємо, що правоохоронні органи не допускатимуть порушень закону, порушення громадського порядку, створення небезпеки для громадян, а також загрози національній безпеці, – повідомили у відомстві.

Поліція нагадала, що відповідальність за проведення анонсованих акцій покладається на їхніх організаторів.

Громадян закликали зважено підходити до своїх рішень і не брати участі у незаконних діях, адже це може спричинити кримінальну відповідальність.

Вибори у Молдові проходять 28 вересня. Основна боротьба точиться між правлячою проєвропейською партією Дія і солідарність (PAS) та проросійським Патріотичним блоком, який фінансується з Москви й відкрито виступає проти ЄС і України.

Експерти називають ці вибори визначальними, адже перемога сил, орієнтованих на Кремль, може радикально змінити зовнішньополітичний курс країни.

Проросійські групи намагаються перешкодити голосуванню прихильників проєвропейської партії.

Так, за кордоном дільниці для голосування почали отримувати повідомлення про нібито “мінування”.

У діаспорі очікують високу активність виборців, які здатні переломити ситуацію на користь Дії і солідарності.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.