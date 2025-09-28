Парламентські вибори у Молдові: чому важливі для РФ та які ризики для України та Європи

Незабаром у Молдові відбудуться парламентські вибори. І сама країна, і Європа в очікуванні численних провокацій з боку РФ. Зокрема, Москва вже оголосила протест послу Молдови та посилила інформаційний тиск на країну. До того ж, ЗМІ застерігають від можливого втручання Росії у виборчі процеси.

Наразі простежується така тенденція – Росія хоче мати важелі для впливу в Молдові і надалі, зірвати євроінтеграцію, послабити проєвропейські сили через дискредитацію влади та мобілізацію проросійського електорату.

Отже, коли саме відбудуться вибори у Молдові, про події навколо них, а також про ймовірні провокації з боку РФ та можливі результати – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Парламентські вибори у Молдові: коли відбудуться

28 вересня у Молдові відбудуться парламентські вибори. Вони визначатимуть політичний курс країни на найближчі роки.

ЦВК Молдови зареєструвала для участі у парламентських виборах 25 партій та кількох незалежних кандидатів. Проте очікується, що головна боротьба відбуватиметься між двома політичними силами — партією Дія та солідарність (PAS), яку представляє, зокрема, й президентка Мая Санду і яка прагне продовжувати євроінтеграційний курс Молдови, та Патріотичним блоком — обʼєднанням проросійської опозиції.

Остання включає партію соціалістів експрезидента Ігоря Додона, партію Майбутнє Молдови Васілє Тарлєва, а також партію комуністів ще одного експрезидента Володимира Вороніна.

Вибори у Молдові до парламенту: які провокації можливі

Напередодні парламентських виборів у Молдові багато обговорень щодо можливого втручання у них Росії. Так, до ЗМІ потрапили таємні документи, які вказують на те, що РФ розробила план впливу на вибори у країні. Метою Кремля є зрив європейського курсу країни.

Документи свідчать про те, що РФ готова задіяти широкий спектр тактик – від вербування молдовських виборців за кордоном до організації протестів і масштабної кампанії дезінформації в соцмережах.

Іншим ключовим напрямком плану є використання компромату для тиску на державних службовців з метою зриву виборчого процесу.

– Мета Кремля зрозуміла – захопити Молдову через вибори, використати нас проти України і перетворити на плацдарм для гібридних атак на Євросоюз. Ось чому ці вибори дуже важливі. Захищаючи їх, ми захищаємо не тільки Молдову, а й регіональну безпеку та стабільність, – заявила нещодавно президентка Молдови Мая Санду, виступаючи у Європарламенті.

І РФ вже задіяла священників і ботів, тим самим розширивши поле впливу на вибори в Молдові.

До того ж Росія створює підґрунтя для оскарження несприятливих для неї результатів виборів. Саме з цією метою секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що нібито РФ прийме будь-який вибір громадян, але водночас він надав застереження, що має бути реальне волевиявлення, а не фальсифікація.

– Подібні формулювання створюють інформаційне підґрунтя для оскарження результатів виборів, можуть використовуватися для виправдання подальшої дестабілізації та втручання у внутрішні справи Молдови, – вважають у Центрі протидії дезінформації.

Водночас Санду в контексті парламентських виборів 28 вересня наголошувала і на ризиках для України. Якщо переможуть проросійські сили, РФ спробує перетворити Молдову на плацдарм для проникнення в Одеську область.

– Постраждають усі молдовани – незалежно від того, за кого голосували. Європа зупиниться на кордоні з Молдовою. Свобода пересування може закінчитися, а наша земля може стати плацдармом для проникнення в Одеську область. Придністровський регіон буде дестабілізований. Такі їхні плани, і вони про це заявляють відкрито, – зауважила президентка Молдови.

Ну а Кремль на тлі підготовки виборів вже лютує. Так, послу Молдови висловили протест через відмову Кишинева акредитувати представників Росії як спостерігачів у складі місії БДІПЛ ОБСЄ, повідомило МЗС РФ.

Чому парламентські вибори у Молдові важливі для Росії

Для Росії вибори у Молдові, як зауважує політолог Володимир Фесенко, це можливість вести гібридну війну проти України, Європи та самої Молдови. І РФ дійсно робить великі ставки на них. Країна-агресор застосовує і спецслужби, і корупційні інструменти, вливає чималі кошти, сотні мільйонів доларів, щоби повпливати на виборчі процеси у країні та результати.

– Я думаю, що вони врахували певні власні прогалини, які були на президентських виборах в Молдові, і намагаються тепер обійтися меншими ризиками та отримати потрібний їм результат, – каже експерт.

Тобто для Росії це можливість взяти свого роду реванш за поразки на президентських виборах у Молдові минулого року, за політичні поразки в Україні, створивши тим самим проблеми у нас в тилу.

І якщо проросійським силам вдасться перемогти у Молдові, то це буде удар по процесам європейської інтеграції України та Молдови, а також проявом дискредитації європейського вибору. Таким чином, для РФ ці вибори дуже значущі, і росіяни роблять велику ставку на них.

Парламентські вибори у Молдові: які ризики для України та світу

Ризики великі і найголовніший з них – прихід до влади Молдови проросійських сил, зокрема не лише до парламенту, а й в уряд країни, зауважує Володимир Фесенко. І хоча він не буде повністю проросійським, виникає чимала небезпека.

– Як кажуть соціалісти з експрезидентом Ігорем Додоном, які мають найбільші шанси на перемогу серед проросійських сил, вони не проти європейської інтеграції, але фактично будуть використовувати тактику, яку застосовують у Грузії, зокрема яку застосовує Грузинська мрія. І тут почнеться повернення в бік Росії, – пояснює політолог.

Тобто формально вони за європейську інтеграцію, але реально виступатимуть за відмову від активних партнерських відносин з Росією. І це створить проблеми для європейської інтеграції, для відносин з Україною. До того ж, можуть значно зрости можливості для російських спецслужб, політиків щодо проведення їхньої діяльності на території Молдови.

Що своєю чергою запускає найбільший негативний сценарій для України – інтеграція Придністров’я з Молдовою.

– І у рамках цього Росія фактично намагатиметься сформувати у країні стійку проросійську більшість, щоби Молдова з Придністров’ям дійсно була під контролем РФ і це був такий російський анклав, який би вони використовували, зокрема, і для тиску на Україну. І тоді значно зросте ризик атаки на Одесу, про який попереджає Санду. Не зараз, але на перспективу він дійсно може виникнути, – додає Володимир Фесенко.

Ще один ризик – виникнення патової ситуації всередині країни, коли не буде більшості ні зі сторони проросійських сил, ні зі сторони проєвропейських.

– Тут ризик менший, ніж попередній, проте це теж може стати проблемою, тому що не буде стійкого уряду. І хоча формально при владі може залишитись нинішній уряд, який контролює Мая Санду, президентка Молдови, є ймовірність виникнення проявів політичної нестабільності, що може уповільнити процес європейської інтеграції Молдови, – додає Володимир Фесенко.

Які можливі результати парламентських виборів у Молдові

Наразі головна проблема в тому, що значна частина виборців Молдови не висловлює своєї позиції. Це така умовна партія проти всіх.

Однак, за результатами останніх опитувань, формально на першому місці поки що партія Маї Санду, яка виступає за європейську інтеграцію.

– Але постає питання, хто саме пройде до парламенту Молдови, з якими результатами, тому що той мовчазний виборець, який зараз нічого не каже, який умовно проти всіх, він може підтримати якраз проросійські сили. І тоді вони вийдуть на перше місце. І це питання залишається відкритим, – говорить Володимир Фесенко.

Ще одне відкрите питання – виборці за кордоном, оскільки вони відіграють велику роль у політичних процесах Молдови. Зазвичай вони голосують за проєвропейські сили, проєвропейських кандидатів. Але як буде цього разу? Поки що відповіді немає.

Отже, найбільший ризик – прихід до влади проросійського уряду, який спочатку непрямо, але працюватиме в інтересах Росії і посилюватиме вплив РФ всередині Молдови. А це, відповідно, створить певні ризики, зокрема провокації як проти України, так і Європейського Союзу. Однак існує й інша негативна перспектива, хоч і більш ймовірна, коли Молдова опиниться у тривалому періоді політичної нестабільності через відсутність стійкої парламентської більшості.

І наразі не зрозуміло, яка кількість політичних сил пройде до парламенту та яка саме партія переможе на парламентських виборах у Молдові. Залишається лише дочекатися.

