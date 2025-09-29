Saab JAS 39 Gripen – це шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений наприкінці 1980-х та прийнятий на озброєння у 1996 році.

Що про нього відомо, яка швидкість та характеристики Gripen – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Gripen: Україна очікує на отримання винищувачів

Наприкінці вересня 2025 року заступник міністра оборони і генерал-лейтенант Іван Гаврилюк підтвердив, що Україна очікує на додаткове постачання шведських винищувачів Gripen.

Він не назвав, коли та в якій кількості Київ може отримати ці літаки, проте закликав дочекатися, коли винищувачі Gripen з’являться в українському небі.

Характеристики Gripen: у чому особливість винищувача

Військовий експерт Олексій Гетьман зазначив, що Gripen не є дуже унікальним винищувачем. Коштує Gripen трішки дешевше, ніж F-15, але й менший від нього за розмірами.

Через це він витрачає менше пального, але й має менше бойове навантаження, яке він може на себе набирати. Це – непоганий літак, може брати вагу трохи більшу, ніж 5 т (бойове навантаження), а F-16 – майже 8 т. Це – суттєва різниця.

Якщо порівнювати ці літаки, то дальність польоту в них майже однакова. Та винищувачів було виготовлено не дуже багато, зараз на озброєнні країн стоїть менш як 250 одиниць.

Перебувають вони в небагатьох країнах світу на озброєнні: Швеції, Словаччині, Польщі, Малайзії. Але та кількість літаків, яка стоїть на озброєнні у цих країн, вона невеличка (обліковується одиницями, десь 13, десь – 15 штук).

У Gripen, за словами експерта, такі ж переваги, як і в інших (наприклад, F-16). Це активна фазована решітка, двигун, радіус.

Та загалом, всі літаки країн НАТО (F-16, F-18 F-15, F-35 і т.д), які стоять на озброєнні країн, які є членами Альянсу, кращі, ніж будь-які літаки РФ. Навіть – найсучасніші.

Ціна Gripen (одного літака) становить $30-60 млн, залежно від комплектації й умов постачання.

Характеристики JAS 39E / F Gripen

екіпаж: 1 (версія E) / 2 (версія F) людини;

розмах крил – 8,6 м;

максимальна злітна вага – 16,5 т;

корисне навантаження – до 7,2 т;

двигун – 10 тис. кгс на форсажі;

має 10 точок підвіски;

бойовий радіус – 1 500 км.

