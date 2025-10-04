Протести у столиці Грузії, які відбулися на тлі місцевих виборів, переросли у сутичку з правоохоронцями. У Грузії учасники акції намагалися штурмувати президентський палац Орбеліані.

Протести у Грузії й штурм палацу Орбеліані

Як повідомляє Ехо Кавказу, акція розпочалася з протестної ходи від Тбіліського державного університету до будівлі парламенту Грузії.

Учасники мітингів вийшли на вулиці з грузинськими прапорами, плакатами з антиурядовими слоганами та фотографіями політв’язнів – активістів, політиків та журналістів, які опинилися у в’язницях після початку протестів наприкінці минулого року.

У Грузії натовп протестувальників періодично вигукував слово – революція.

Під час масштабної акції протесту в Тбілісі, що відбувався одночасно з муніципальними виборами, уряд Грузинської мрії назвали нелегітимним і оголосили про старт нібито мирної зміни влади.

Після цього протестувальники попрямували до президентського палацу Орбеліані, що охороняється спецпризначенцями. Вони демонтували паркан і проникли у двір.

У столиці Грузії правоохоронці застосували перцевий спрей і сльозогінний газ для розгону натовпу. Згодом до президентського палацу стягнули додаткові сили та водомет.

Між учасниками протесту та правоохоронцями відбуваються зіткнення. Як повідомляють грузинські видання, є постраждалі та затримані.

У суботу, 4 жовтня, у Грузії проходять вибори до місцевого самоврядування. Однак частина опозиції, включно з партією колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Національний рух, заявила про бойкот.

