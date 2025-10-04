Протесты в столице Грузии, которые произошли на фоне местных выборов, переросли в столкновения с правоохранительными органами. В Грузии участники акции пытались штурмовать президентский дворец Орбелиани.

Протесты в Грузии и штурм дворца Орбелиани

Как сообщает Эхо Кавказа, акция началась с протестного шествия от Тбилисского государственного университета к зданию парламента Грузии.

Участники митингов вышли на улицы с грузинскими флагами, плакатами с антиправительственными лозунгами и фотографиями политзаключенных — активистов, политиков и журналистов, оказавшихся в тюрьмах после начала протестов в конце прошлого года.

В Грузии толпа протестующих периодически выкрикивала слово — революция.

Во время масштабной акции протеста в Тбилиси, которая проходила одновременно с муниципальными выборами, правительство Грузинской мечты назвали нелегитимным и объявили о начале якобы мирной смены власти.

После этого протестующие направились к президентскому дворцу Орбелиани, который охраняется спецназом. Они демонтировали забор и проникли во двор.

В столице Грузии правоохранители применили перцовый спрей и слезоточивый газ для разгона толпы. Впоследствии к президентскому дворцу стянули дополнительные силы и водомет.

Между участниками протеста и правоохранителями происходят столкновения. Как сообщают грузинские издания, есть пострадавшие и задержанные.

В субботу, 4 октября, в Грузии проходят выборы в местные органы власти. Однако часть оппозиции, включая партию бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Национальное движение, заявила о бойкоте.

