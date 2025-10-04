Протесты в Тбилиси переросли в столкновения и попытки штурма президентского дворца
Протесты в столице Грузии, которые произошли на фоне местных выборов, переросли в столкновения с правоохранительными органами. В Грузии участники акции пытались штурмовать президентский дворец Орбелиани.
Протесты в Грузии и штурм дворца Орбелиани
Как сообщает Эхо Кавказа, акция началась с протестного шествия от Тбилисского государственного университета к зданию парламента Грузии.
Участники митингов вышли на улицы с грузинскими флагами, плакатами с антиправительственными лозунгами и фотографиями политзаключенных — активистов, политиков и журналистов, оказавшихся в тюрьмах после начала протестов в конце прошлого года.
В Грузии толпа протестующих периодически выкрикивала слово — революция.
Во время масштабной акции протеста в Тбилиси, которая проходила одновременно с муниципальными выборами, правительство Грузинской мечты назвали нелегитимным и объявили о начале якобы мирной смены власти.
После этого протестующие направились к президентскому дворцу Орбелиани, который охраняется спецназом. Они демонтировали забор и проникли во двор.
В столице Грузии правоохранители применили перцовый спрей и слезоточивый газ для разгона толпы. Впоследствии к президентскому дворцу стянули дополнительные силы и водомет.
Между участниками протеста и правоохранителями происходят столкновения. Как сообщают грузинские издания, есть пострадавшие и задержанные.
В субботу, 4 октября, в Грузии проходят выборы в местные органы власти. Однако часть оппозиции, включая партию бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Национальное движение, заявила о бойкоте.