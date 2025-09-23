Президент США Дональд Трамп почав менше довіряти російському президенту через те, що Путін поширював неправдиві дані щодо війни проти України.

Про це заявив Зеленський під час пресконференції після зустрічі з американським лідером.

Путін поширював неправдиву інформацію щодо війни

За його словами, Путін намагався переконати Трампа, що Росія досягла значних успіхів на полі бою, зокрема хизувався нібито захопленими українськими територіями та запевняв у планах окупувати ще більше.

Ця інформація не відповідала реальності.

– Тепер він (Дональд Трамп, – Ред.) більше довіряє мені. Тому що інформація, якою володіє моя розвідка та якою ми ділимося з нашими партнерами, інша, – наголосив глава держави.

Зеленський додав, що у вересні Сили оборони України звільнили 360 кілометрів території та взяли під контроль певну кількість російських військових, які опинилися в оточенні.

Нагадаємо, 23 вересня на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбулася зустріч Зеленського та Трампа.

Спершу вони коротко поспілкувалися з представниками преси, після чого перейшли до закритих переговорів.

Після зустрічі Трамп у своїй мережі Truth Social заявив, що переконаний у здатності України відвоювати всі тимчасово окуповані Росією території.

За його словами, це можливо за умови підтримки з боку Європи.

Також президент США пообіцяв продавати НАТО зброю для України.

