Завершити війну Росії проти України може бути складніше, ніж встановити мир на Близькому Сході.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Трамп про завершення війни в Україні

За словами американського президента, угода про мир на Близькому Сході вже близька до укладення.

Після того, як “було вбито десятки мільйонів людей”, з’явився шанс на завершення конфлікту у регіоні.

При цьому Трамп наголосив, що війна Росії проти України триває. За його словами, лише минулого тижня “було вбито 7 812 людей”, переважно військових.

– Це безумство – просто безумство. Я думав, що це буде одним із простих випадків. У мене хороші стосунки з Путіним, і я думав, що це питання можна буде залагодити. Я дуже розчарований у ньому, тому що вважав, що це буде легко врегулювати, але виявилося, що, можливо, це навіть складніше, ніж Близький Схід, – зазначив президент США.

Спроби Трампа зупинити війну в Україні

Нагадаємо, що Дональд Трамп від початку свого другого президентського терміну намагається домогтися завершення війни Росії проти України.

Він неодноразово контактував із російським диктатором Путіним, а в серпні цього року навіть провів особисту зустріч із ним на Алясці.

Однак Путін відмовився від пропозицій Трампа щодо перемир’я між Україною та Росією.

Ба більше, після зустрічі Кремль посилив удари по цивільній інфраструктурі України.

