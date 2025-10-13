ХАМАС звільнив усіх 20 ізраїльських заручників, яких бойовики взяли в полон під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Угруповання передало Ізраїлю чотири труни з останками загиблих.

Обмін заручниками між Ізраїлем та ХАМАС: що відомо

Як повідомляє агентство Reuters, Ізраїльська армія заявила, що отримала всіх заручників, вони живі. Заручники були доставлені до сектора Гази Червоним Хрестом.

За даними The Times of Israel, Ізраїлю передали чотири труни з тілами загиблих.

Останки направили до судово-медичного інституту Абу Кабір у Тель-Авіві. Там буде проведена процедура ідентифікації, яка триватиме до двох днів.

Представники ХАМАС заявляли, що передають тіла Гая Іллуза, Йосі Шарабі, Біпіна Джоші та офіцера ЦАХАЛу, капітана Даніеля Переза.

Ізраїль ці дані поки не підтвердив. За інформацією ізраїльських військових, ХАМАС має повернути ще 24 тіла загиблих заручників.

Угруповання стверджує, що потребує більше часу для їхнього пошуку, однак в Ізраїлі вважають, що бойовики свідомо зволікають з процесом.

У межах домовленостей Ізраїль, своєю чергою, звільнив близько 2 тис. палестинських ув’язнених.

Мирна угода щодо Гази

Президент США Дональд Трамп нещодавно представив план завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС, який складається з 20 пунктів і передбачає створення міжнародної Ради миру.

6 жовтня в Єгипті розпочалися непрямі переговори між Ізраїлем і ХАМАС за посередництва представників Єгипту, США та Катару.

Ізраїль схвалив перший етап домовленостей, що включає припинення вогню та обмін заручниками.

Згідно з угодою, Ізраїль має частково вивести війська, після чого ХАМАС протягом 72 годин зобов’язується звільнити всіх ізраїльських заручників, а прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху – відпустити палестинських утримуваних осіб.

Сьогодні Трамп разом із трьома лідерами країн Близького Сходу підписав мирну угоду, що стосується Сектора Гази.

