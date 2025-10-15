Якщо війна Росії проти України не закінчиться та не буде шляху до миру в короткостроковій перспективі, то Сполучені Штати Америки разом з союзниками вживуть необхідних заходів, щоб Москва заплатила ціну за продовження агресії.

Про це заявив міністр війни США Піт Гегсет під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

Гегсет про війну РФ проти України і дії США

– Якщо ми повинні зробити цей крок, військове міністерство США готове зробити свій внесок таким чином, як це можуть зробити лише Сполучені Штати Америки, – наголосив Гегсет.

Міністр війни США наголосив на важливості досягненні миру через силу.

За його словами, США чітко усвідомлюють, що найефективнішими засобами стримування російської агресії є очолюване Європою НАТО та боєздатна українська армія, здатна захищатися і стримувати російську агресію.

Гегсет вважає, що війні Росії проти України буде покладено край під керівництвом президента США Дональда Трампа і спільно з європейськими союзниками. Він заявив, що США та союзники вживуть необхідних заходів, щоб РФ заплатила, якщо не буде закінчення війни.

– Ця війна не розпочалася за часів президента Трампа, але вона закінчиться за його правління. Тож скористаймось цим моментом, рішуче куватимемо мир в Україні та принесемо його силою, – наголосив він.

На його думку, постійні інвестиції та лідерство мають вирішальне значення для допомоги Україні в обороні.

Під час засідання Рамштайн Піт Гегсет звернув увагу, що з серпня союзники з країн НАТО виділили Україні понад $2 млрд на безпекову допомогу через ініціативу під назвою PURL.

