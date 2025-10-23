Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна жодного разу не використовувала далекобійну американську зброю для завдання ударів по території Російської Федерації.

За його словами, така зброя застосовувалася виключно у межах районів, де ведуться бойові дії.

Україна не використовувала далекобійну зброю по території РФ

– Ми ніколи не використовували далекобійну, по дуже важливих цілях на території Росії, американську зброю. Це важливо. Ми використовували різну, у якої є непогані далекобійні можливості. Але це було суто я б так сказав, на території бойових дій. Або підготовки до відповідних виходів на бойові завдання з боку Російської Федерації, – зазначив Зеленський під час пресконференції у Брюсселі.

Президент наголосив, що Крим і тимчасово окуповані райони Сходу України є частиною української території, тому некоректно говорити, що удари по Криму є ударами по Росії.

За словами Зеленського, нині Україна має власні далекобійні можливості з радіусом дії від 190 до 3 тис. кілометрів.

Він додав, що наразі основне питання полягає у тому, “як мати додаткове фінансування для того, щоб виробляти масово ті далекобійні можливості, які в нас є”.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до Європейського Союзу із закликом надати Україні далекобійну зброю, зокрема ракети, щоб зупинити війну.

Президент наголосив, що режим диктатора Володимира Путіна має відчути реальні наслідки війни.

Також глава держави зазначив, що російський президент був занепокоєний, коли Україна підняла питання надання Томагавків, адже усвідомлює, що далекобійна зброя здатна суттєво змінити перебіг війни.

