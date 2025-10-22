Олег Пономар, політичний аналітик, письменник
Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента»
Ярс і Синева замість Будапешту: навіщо Путін запускає ракети після зриву зустрічі з Трампом
У Росії здійснили запуск з космодрому Плесецьк міжконтинентальних балістичних ракет Ярс і Синева. Повідомлення Кремля про ці пуски відбулося після того, як стало публічно відомо про перенесення зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, яка мала відбутися у Будапешті.
Факти ICTV опитали політологів про те, чи можна пов’язати демонстративне проведення РФ випробувань стратегічних ядерних сил з відкладенням зустрічі Трампа і Путіна у Будапешті, як можуть відреагувати США і країни НАТО, а також про вплив на перспективи будь-яких подальших переговорів щодо завершення війни.
Заява Кремля про ядерні навчання Росії
22 жовтня Кремль заявив про пуски з космодрому Плесецьк, що в Архангельській області, міжконтинентальних балістичних ракет Ярс і Синева.
У повідомленні стверджується, що Росія перевіряла рівень підготовки військового управління, виконала пуски міжконтинентальної балістичної та крилатих ракет. Водночас не уточнюється, коли саме було проведено ці навчання.
Зазначається, що запуск балістичної ракети Синева здійснено з атомного підводного ракетного крейсера Брянськ у Баренцевому морі. До навчань також були залучені ракетні комплекси Ярс і стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.
Міжконтинентальна балістична ракета РС-24 Ярс з твердим паливом і трьома ступенями здатна долати відстань понад 10 тис. км і нести ядерну бойову частину. Цей тип ракет є ключовим елементом російських стратегічних ядерних сил.
Водночас балістична ракета Р-29РМУ2 Синева морського базування третього покоління перебуває на озброєнні російського флоту з липня 2007 року та здатна вражати цілі на відстані до 11 тис. км.
Політичний аналітик Олег Пономар у коментарі Фактам ICTV заявив, що це був очевидний меседж російського диктатора Володимира Путіна до президента США Дональда Трампа.
– Місяць тому Путін інтригував якоюсь новою диво-зброєю. Я зазначав, що, згідно з моєю інформацією, він має на увазі міжконтинентальну балістичну ракету. Ось і підтвердилося, – стверджує політолог.
На його думку, звичайно, дата запуску обрана не випадково – так кремлівський диктатор нагадує главі Білого дому, щоб він не забував, з ким має справу.
– Адже сьогодні Трамп приймає в Білому домі генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який схилятиме Трампа до продажу Україні американських ракет. Путін знає, що Трамп дуже чутливий до таких речей, – звернув увагу Олег Пономар.
З такою думкою у коментарі Фактам ICTV погодився глава правління Центру прикладних політичних досліджень Пента, політолог Володимир Фесенко. На його думку, без сумнівів, зараз відбувається гостра тактична боротьба не лише навколо предмету переговорів у Будапешті, а й взагалі про те, на чиїх умовах та в якій формі може завершитися ця війна.
Переговори Путіна і Трампа в Будапешті: тиск на Росію
– Американці фактично відклали цю зустріч, хоча її ініціатором був Путін. Це з боку США був відносний, але все-таки тиск на Росію. Мовляв: ви хочете зустрічі? Погоджуватиметеся на наші умови – тоді буде зустріч. Путін відповів, поза сумнівом, – сказав Фесенко.
За його словами, періодично Росія робить подібні кроки. Але зараз, в нинішньому контексті, поза сумнівом, йдеться про спробу Москви продемонструвати свій ядерний потенціал і те, що в разі необхідності Росія може його застосувати.
Політолог переконаний: без сумніву, це тиск на переговорний процес. На його думку, Путін любить тиснути на переговорний процес або силою, або через військові дії, якщо йде війна паралельно, як це було під час Мінських угод.
Крім цього, російський диктатор може здійснювати тиск шляхом погрожування новітньою зброєю, як це було вже зараз з цими випробуваннями, або раніше Орешником, або розміщуванням тактичної ядерної зброї в Білорусі напередодні саміту в НАТО. Це типовий стиль Путіна для ведення переговорів, вважає Фесенко.
Як можуть відреагувати США і НАТО
– Про НАТО я взагалі б не казав. Реагують США. І ми бачимо нинішню ситуацію. Європейські країни НАТО пристосовуються до того, що ухвалюють США. І намагаються зберегти США в НАТО. Тому не варто чекати особливої реакції НАТО, але важливі дії США. Це питання відкрите, – звернув увагу політолог.
На його думку, в нинішній ситуації дуже очевидно, що Трампу треба демонструвати характер.
Фесенко вважає, що ключова помилка Трампа, яка призвела до нинішнього ступору в переговорному процесі, пов’язана з Tomahawk. Він пояснив, що президент США спочатку розігрів ситуацію з темою можливості надання Tomahawk Україні. Він підняв цю планку і змусив Путіна відновити переговори. Але після цього Трамп дуже різко зняв з порядку денного тему постачання далекобійних ракет Києву.
– Також з’явилась інформація про те, що був тиск на Зеленського, що треба погодитися на російські умови. Усе це вплинуло на Путіна: тема Tomahawk нейтралізована, Трамп тисне на Зеленського, значить треба посилювати позиції. Треба ще більше тиснути на Трампа, щоб він ще більше тиснув на Зеленського, – пояснив Фесенко логіку Росії.
Тому те, що відбулося після розмови Трампа з Путіним, на думку політолога, було тактичною помилкою президента США. Він переконаний, що треба було тему з Tomahawk зберегти до переговорів у Будапешті.
Фесенко припустив, що США не обов’язково треба було надавати Tomahawk Україні, але треба сказати, що це питання розглядається, як це було раніше. І це могло б дати ефект, наголосив експерт.
Тому зараз главі Білого дому треба виправляти цю помилку – демонструвати характер і силу США, наголосив політолог.
– Питання: як? Або запроваджувати додаткові санкції, хоча б чи суто символічно. Або найкращий спосіб: використати тему далекобійної зброї просто як сигнал, оскільки в Росії реагують так нервово, особливо в нинішніх умовах, – сказав Фесенко.
Він звернув увагу, що в Америки є різні далекобійні ракети, тому можна використати цю зброю просто як попередження: або Росія погоджується на компроміси та повертається до реалістичних переговорів, а не виставлятиме ультиматуми, або українці завтра отримають Tomahawk.
Такий стиль переговорів, на думку політолога, міг би дати ефект, тому що явно тема Tomahawk стала слабким місцем для Путіна. Він був змушений реагувати, проявивши ініціативу відновлення переговорів дзвінком до Вашингтона, наголосив Фесенко.
Однак Трампу треба відповідати вже зараз, оскільки триває боротьба лідерських психологій про те, хто нав’яже свій порядок денний, вважає політолог.
– Подивимося, що буде далі. Два вірогідні сценарії: або буде пауза в переговорах, щонайменше до завершення візиту Трампа до Азії та зустрічі з Сі Цзіньпіном, або переговори все-таки відновляться. Можливо, з певними компромісами, коли обидві сторони знімуть жорсткі вимоги, почнуть обговорювати або шукати компромісні варіанти, – резюмував Володимир Фесенко.