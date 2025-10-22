Ярс і Синева замість Будапешту: навіщо Путін запускає ракети після зриву зустрічі з Трампом

У Росії здійснили запуск з космодрому Плесецьк міжконтинентальних балістичних ракет Ярс і Синева. Повідомлення Кремля про ці пуски відбулося після того, як стало публічно відомо про перенесення зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, яка мала відбутися у Будапешті.

Факти ICTV опитали політологів про те, чи можна пов’язати демонстративне проведення РФ випробувань стратегічних ядерних сил з відкладенням зустрічі Трампа і Путіна у Будапешті, як можуть відреагувати США і країни НАТО, а також про вплив на перспективи будь-яких подальших переговорів щодо завершення війни.

Заява Кремля про ядерні навчання Росії

22 жовтня Кремль заявив про пуски з космодрому Плесецьк, що в Архангельській області, міжконтинентальних балістичних ракет Ярс і Синева.

У повідомленні стверджується, що Росія перевіряла рівень підготовки військового управління, виконала пуски міжконтинентальної балістичної та крилатих ракет. Водночас не уточнюється, коли саме було проведено ці навчання.

Зазначається, що запуск балістичної ракети Синева здійснено з атомного підводного ракетного крейсера Брянськ у Баренцевому морі. До навчань також були залучені ракетні комплекси Ярс і стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Міжконтинентальна балістична ракета РС-24 Ярс з твердим паливом і трьома ступенями здатна долати відстань понад 10 тис. км і нести ядерну бойову частину. Цей тип ракет є ключовим елементом російських стратегічних ядерних сил.

Водночас балістична ракета Р-29РМУ2 Синева морського базування третього покоління перебуває на озброєнні російського флоту з липня 2007 року та здатна вражати цілі на відстані до 11 тис. км.

Політичний аналітик Олег Пономар у коментарі Фактам ICTV заявив, що це був очевидний меседж російського диктатора Володимира Путіна до президента США Дональда Трампа.

– Місяць тому Путін інтригував якоюсь новою диво-зброєю. Я зазначав, що, згідно з моєю інформацією, він має на увазі міжконтинентальну балістичну ракету. Ось і підтвердилося, – стверджує політолог.

На його думку, звичайно, дата запуску обрана не випадково – так кремлівський диктатор нагадує главі Білого дому, щоб він не забував, з ким має справу.

– Адже сьогодні Трамп приймає в Білому домі генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який схилятиме Трампа до продажу Україні американських ракет. Путін знає, що Трамп дуже чутливий до таких речей, – звернув увагу Олег Пономар.

З такою думкою у коментарі Фактам ICTV погодився глава правління Центру прикладних політичних досліджень Пента, політолог Володимир Фесенко. На його думку, без сумнівів, зараз відбувається гостра тактична боротьба не лише навколо предмету переговорів у Будапешті, а й взагалі про те, на чиїх умовах та в якій формі може завершитися ця війна.