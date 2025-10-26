Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна розглядає можливість придбання шведських винищувачів JAS 39 Gripen і вже готується до першого етапу – здійснення оплат і навчання пілотів.

Про це глава держави повідомив в інтерв’ю ведучій ТСН.ua Аллі Мазур.

Україна планує придбати винищувачі Gripen

– Ми повинні думати про наш сучасний флот, – сказав Зеленський.

За словами президента, “Gripen – це та платформа, до якої в України довго не було доступу”.

Глава держави зазначив, що Київ “шукає можливість зробити перші проплати”.

За його словами, навчання українських пілотів планують розпочати “буквально на початку 2026 року”.

Зеленський також порівняв Gripen із наявними в України літаками:

– У нас прекрасно діють Міражі проти Шахедів. Є парк стареньких, інколи дуже стареньких F-16. Але Gripen – це нове слово. На них найшвидше вчаться. Він злітає звідки завгодно. І головне – на нього можна підвісити майже всю існуючу зброю.

Проте глава держави наголосив, що Україна не відмовляється від планів щодо інших типів винищувачів, йдеться зокрема про нові F-16 і Rafale.

Нагадаємо, 22 жовтня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали двосторонні документи, що передбачають постачання 100-150 винищувачів Gripen серії Е.

