Україна готує технічні команди для того, щоб наступний рік став стартом використання винищувачів Gripen. Водночас президент Володимир Зеленський зазначив, що не впевнений у наявності чіткого графіка поставок.

А прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон допустив перші постачання новітніх винищувачів Gripen для України протягом 3 років.

Про це йшлося на спільній пресконференції політиків.

Зеленський про вибір Gripen та терміни постачання

Відповідаючи на запитання журналістів про вибір шведських винищувачів, президент пояснив, що Україна володіє інформацією про різні типи літаків і може порівнювати їх з іншими платформами.

— Не хочу розкривати всі деталі, але Gripen — це пріоритет. Це питання коштів, маневру та способів використання. Gripen — одні з найкращих літаків у світі, — зазначив Зеленський.

На уточнення щодо можливості короткострокових поставок він додав: Я не певен, що є графік щодо Gripen.

За словами Зеленського, команди України та Швеції “мають зробити все, щоб наступний рік став часом початку більш предметної реалізації наших домовленостей, початку використання Gripen”.

Прем’єр Швеції про терміни поставок Gripen Україні

Водночас прем’єр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, що виробництво нового покоління Gripen, яке планує придбати Україна, лише розпочинається. Тому перші постачання новітніх винищувачів Gripen будуть можливі упродовж 3 років.

— Наразі виробничі потужності тільки створюються, тож на практиці ми говоримо про три роки. Десь тоді ми зможемо розпочати поставки, і, звісно, 150 літаків не можна поставити одразу. Це довгостроковий процес, — наголосив він.

Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський і Ульф Крістерссон підписали угоду про наміри щодо майбутньої закупівлі від 100 до 150 нових винищувачів JAS 39 Gripen E.

Варто зазначити, що документ не передбачає негайних поставок і розрахований на тривалу перспективу — 10–15 років.

Зеленський наголосив, що важливо зробити все можливе, щоб вже наступного року побачити перші результати меморандуму про наміри.

Президент уточнив, що сторони мають доповнити рамкову угоду повним змістом, а Україна вже готувала і продовжує готувати пілотів для управління Gripen.

Джерело : Офіс президента

