Польща будує три заводи для випуску боєприпасів стандартного калібру НАТО 155 мм. Планується, що підприємства будуть випускати 150 – 180 тис. боєприпасів на рік.

Про це повідомив заступник міністра державних активів Конрад Голота в інтерв’ю радіостанції RMF FM.

Польща будує заводи для виробництва боєприпасів

– З 2016 по 2022 рік наше виробництво (155-мм боєприпасів. – Ред.) становило в середньому 5 тис. снарядів на рік. Ми будуємо три заводи з виробництва боєприпасів, які, як очікується, будуть випускати 150 – 180 тис. боєприпасів на рік, – сказав Голота.

Заступник міністра уточнив, що для запуску цих виробничих ліній Польща була змушена придбати спеціальні технології.

Він також повідомив, що повний перехід країни на самозабезпечення такими снарядами очікується “через два-три роки”.

Нагадаємо, що у липні віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш оголосив про плани спорудити три нові заводи з виробництва боєприпасів.

Він розповів, що на будівництво трьох нових підприємств буде виділено 2,4 млрд злотих (приблизно $670 млн).

Частина цих коштів також піде на модернізацію вже існуючих заводів з виробництва боєприпасів.

До слова, 23 жовтня президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорили спільні проєкти у сфері оборони.

