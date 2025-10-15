Зустріч у форматі Рамштайн залишається найважливішою платформою для координації міжнародної військової допомоги Україні. Під час засідання відбулося дуже багато важливих подій, які вплинуть на підтримку ЗСУ.

Факти ICTV зібрали підсумки 31-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України в форматі Рамштайн.

Які підсумки зустрічі Рамштайн-31

– Нам потрібні рішучі дії, щоб посилити тиск на Росію, щоб вона зупинила свою війну, – заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.

За його словами, у 2026 році Україна зможе побудувати до 20 млн FPV, ISR та інших дронів, якщо партнери нададуть необхідне фінансування.

Зараз дивляться

Шмигаль подякував Великій Британії за активну співпрацю у галузі дронів-перехоплювачів та за надання 85 тис. дронів цього року.

Водночас Україна підписала важливий меморандум з Німеччиною щодо зміцнення оборонної співпраці.

Крім цього, українська сторона підписала меморандум щодо Північнобалтійської ініціативи із забезпечення навчанням та оснащенням України на рівні бригади на території Польщі.

Яку допомогу отримає Україна

На засіданні Рамштайн представники 19 країн висловили готовність надати Україні нові пакети військової допомоги у рамках PURL, двосторонньому форматі та інших ініціатив, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Він пояснив, що НАТО чітко визначає пріоритетом підтримку України в боротьбі, щоб всі партнери надавали унікальну летальну і нелетальну зброю, включаючи системи протиповітряної оборони.

На думку генсека, НАТО має чітко дати російському диктатору Володимиру Путіну зрозуміти, що він ніколи не зможе перемогти.

– І я думаю, це чітке повідомлення сьогодні пролунало, – наголосив Марк Рютте.

Україна отримає військову допомогу від таких країн:

Данія – $171 млн на підтримку українського флоту, ремонт танків, навчання військових та безкоштовне передання пального;

Німеччина – додаткові $2 млрд на системи ППО, зокрема, ракети-перехоплювачі для Patriot, дві додаткові системи IRIS-T з великою кількістю ракет, РЛС, артсистеми з високоточною зброєю, боєприпаси, переносні зенітні комплекси, протитанкову зброю, сучасні засоби зв’язку;

Нідерланди – €90 млн на виробництво розвідувальних і ударних дронів;

Естонія – $12 млн на безпілотники, зокрема, дрони-перехоплювачі;

Норвегія – 2 млрд крон на новий пакет військової допомоги Україні (через механізм PURL);

Литва – $30 млн на закупівлю американської зброї для України (через механізм PURL).

Також Фінляндія повідомила про плани долучитися до ініціативи НАТО з постачання американської зброї Україні, тому незабаром очікується новий пакет військової допомоги.

Як заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, Україна отримала зобов’язання 17 держав НАТО долучитися до фінансування програми PURL.

За його словами, протягом дня кількість країн, готових фінансувати цю ініціативу зросла майже утричі. Водночас генсек НАТО не уточнив повний список держав, які долучилися.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.