У Державній прикордонній службі України повідомили, що громадянам та суб’єктам міжнародних перевезень слід звернути увагу на запуск нової цифрової Системи в’їзду та виїзду (Entry/Exit System, EES) на зовнішніх кордонах країн Європейського Союзу та Шенгенської зони.

З 12 жовтня 2025 року її почали поетапно впроваджувати у пунктах пропуску, зокрема на кордонах України з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Що таке система EES та навіщо її вводять у ЄС, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Система EES: що це

Нова система EES – це система контролю в’їзду та виїзду. Вона впроваджується поступово, а завершення повного запуску заплановане на 10 квітня 2026 року.

Мета системи — замінити традиційне штампування паспортів сучасним електронним обліком перетину кордонів.

При перетині зовнішніх кордонів ЄС усі громадяни країн, що не входять до Євросоюзу, повинні будуть зареєструвати свої біометричні дані: обличчя фотографуватимуть, а відбитки пальців скануватимуть.

Де діє нова система в’їзду та виїзду до ЄС і кого вона стосується

Система поширюється на Шенгенську зону, до якої входять 25 з 27 держав-членів ЄС, а також Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія. Водночас Ірландія та Кіпр залишаються поза Шенгеном, тому там діятимуть звичайні паспортні перевірки.

EES охоплює іноземців, які в’їжджають до ЄС на короткий термін, зокрема тих, хто:

має короткострокову візу, або

не потребує візи для перебування до 90 днів у межах 180-денного періоду.

Існують винятки — наприклад, для власників довгострокових віз чи дозволів на проживання.

Як працює система EES

Під час першого в’їзду до ЄС подорожувальник надає свої персональні та біометричні дані, які зберігаються в електронному вигляді.

У деяких пунктах пропуску можна буде заздалегідь заповнити дані через термінали самообслуговування або мобільний застосунок, що скоротить час перевірки.

Дітей віком до 12 років відбитків пальців не братимуть.

Система EES Entry/Exit System фіксує дати в’їзду та виїзду, а у разі перевищення дозволеного терміну перебування або відмови у в’їзді — реєструє це порушення.

Усі зібрані через EES дані зберігатимуться до трьох років, після чого будуть видалені (за винятками, передбаченими законодавством). Доступ до них матимуть прикордонні, візові та міграційні служби, а також Європол і місцева поліція.

Якщо мандрівник знову перетинатиме кордон протягом цього часу, перевірка проходитиме швидше, адже його дані вже є у системі. Відмова надати біометричну інформацію означатиме відмову у в’їзді.

Чи збільшаться черги на кордоні через запровадження системи в’їзду/виїзду

Оскільки EES запроваджується поступово, кожна країна ЄС зможе регулювати навантаження та уникати затримок. У разі потреби держави матимуть право тимчасово призупиняти роботу системи. Після першого внесення даних подальші поїздки відбуватимуться швидше, адже паспортів більше не штампуватимуть.

Які переваги має EES

модернізує систему прикордонного контролю;

підвищує безпеку та допомагає в боротьбі з тероризмом і злочинністю;

унеможливлює підробку особистих документів;

оптимізує роботу прикордонників і скорочує час перевірки.

автоматично фіксує дозволений термін перебування в ЄС;

усуває потребу у штампуванні паспорта;

зменшує тривалість черг завдяки електронній перевірці.

Джерело : Держприкордонслужба

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.