Вночі 31 жовтня ударні дрони атакували ТЕЦ в Орлі. Вибухами пошкодило обладнання.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Вибухи в Орлі 31 жовтня: що відомо

Губернатор Орловської області Андрій Кличков підтвердив атаку на Орловську ТЕЦ.

Зараз дивляться

– У результаті збиття БпЛА зафіксовано падіння уламків на території ТЕЦ міста Орла, що спричинило пошкодження обладнання електропостачання. Постраждалих і загоряння на об’єкті немає, на місці події знаходяться співробітники спеціальних служб, – повідомив він.

Російські енергетики провели перемикання на резервні лінії. Ремонтні роботи тривають.

Орловська ТЕЦ належить російській компанії РИР Енерго. Встановлена електрична потужність станції становить 330 МВт, теплова — 725 Гкал/год.

Місто Орел на карті

Місто Орел – є адміністративним центром Орловської області. Місто лежить по обидва боки рік Ока та Орлик.

16 червня 2025 року в Орлі лунали вибухи в районі нафтобази.

Раніше повідомлялося, що через постійні удари та влучання українських дронів Рязанський нафтопереробний завод (НПЗ) зупинив установку первинної перегонки сирої нафти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 346-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.