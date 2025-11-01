Роботу міжнародного аеропорту Берлін-Бранденбург увечері у п’ятницю, 31 жовтня, було тимчасово зупинено через появу невідомого безпілотника поблизу злітно-посадкової смуги.

Про це повідомили інформагентства DPA та AFP із посиланням на речника аеропорту.

За його словами, польоти було призупинено приблизно на дві години – з 20:08 до 21:58 за місцевим часом.

Зараз дивляться

Аеропорт Берліну припиняв роботу через дрон

Через інцидент кілька літаків були перенаправлені до інших аеропортів, зокрема в Дрезден, Лейпциг, Гамбург та Ганновер, а також зафіксовано затримки вильотів і посадок.

Серед затриманих рейсів були перельоти до Базеля, Осло та Барселони, а літаки, що прибували з Лондона, Стокгольма, Анталії та Гельсінкі, змушені були приземлятися в інших містах.

Через затримки адміністрація аеропорту ухвалила виняткове рішення дозволити злети до 1:00, а посадки до 4:00 ранку, щоб розвантажити трафік.

Речник поліції Бранденбургу розповів, що близько 20:00 очевидець повідомив про помічений безпілотник поблизу аеропорту.

Патрульна машина поліції також зафіксувала дрон, проте встановити місцезнаходження його оператора не вдалося.

Зростання інцидентів із дронами в Європі

Подібні випадки фіксуються останнім часом і в інших країнах Європи.

У Німеччині аеропорт Мюнхена, другий за розміром у країні, також кілька разів призупиняв роботу через появу невідомих дронів.

Схожі інциденти відбувалися в Данії та Норвегії, де безпілотники неодноразово помічали над аеропортами та критично важливими об’єктами.

Це змушувало владу тимчасово закривати повітряний простір для цивільних дронів і призупиняти авіасполучення в аеропортах Осло, Копенгагена та Ольборга.

Хто саме стоїть за запуском цих безпілотників, поки що невідомо, однак підозри частково спрямовані на Росію, повідомляють європейські ЗМІ.

Джерело : Deutsche Welle

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.