Російські літаки Су-30 та Іл-78 порушили повітряний простір Литви
Два російські військові літаки СУ-30 та Іл-78 увечері 23 жовтня порушили повітряний простір Литви.
Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Литви.
Військові літаки РФ увійшли у повітряний простір Литви
– Збройні сили Литви повідомляють, що сьогодні ввечері ВПС Литви зафіксували порушення державного кордону в районі Кибарті. Російський літак СУ-30 і літак-заправник Іл-78 залетіли на литовську територію приблизно на 700 метрів і залишили повітряний простір Литви приблизно через 18 секунд, – зазначили у відомстві.
За даними міністерства, два іспанські винищувачі Eurofighter Typhoon, які виконують місію НАТО з патрулювання повітряного простору, були підняті по тривозі і вилетіли на місце порушення.
Винищувачі продовжують повітряне патрулювання.
– Реакція Литви і членів Альянсу була швидкою… Литва залишається сильною і готовою. Кожен сантиметр нашої країни захищений і буде захищений у разі необхідності, – йдеться у повідомленні Міноборони.
Президент Литви Гітанас Науседа засудив дії Росії, назвавши їх “кричущим порушенням міжнародного права і територіальної цілісності Литви”.
– Це ще раз підтверджує важливість посилення готовності європейської протиповітряної оборони, – зазначив Науседа у дописі в мережі X.
У МЗС Литви повідомили, що тимчасового повіреного у справах Росії викликали для висловлення офіційного протесту.
– Росія повинна припинити свою агресивну поведінку, поважати міжнародне право та кордони сусідніх держав, – наголосили у зовнішньополітичному відомстві.
Нагадаємо, Литва звернулася до НАТО з проханням посилити протиповітряну оборону країни на тлі порушень їх повітряного простору російськими дронами.