Два російські військові літаки СУ-30 та Іл-78 увечері 23 жовтня порушили повітряний простір Литви.

Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Литви.

Військові літаки РФ увійшли у повітряний простір Литви

– Збройні сили Литви повідомляють, що сьогодні ввечері ВПС Литви зафіксували порушення державного кордону в районі Кибарті. Російський літак СУ-30 і літак-заправник Іл-78 залетіли на литовську територію приблизно на 700 метрів і залишили повітряний простір Литви приблизно через 18 секунд, – зазначили у відомстві.

За даними міністерства, два іспанські винищувачі Eurofighter Typhoon, які виконують місію НАТО з патрулювання повітряного простору, були підняті по тривозі і вилетіли на місце порушення.

Зараз дивляться

Винищувачі продовжують повітряне патрулювання.

– Реакція Литви і членів Альянсу була швидкою… Литва залишається сильною і готовою. Кожен сантиметр нашої країни захищений і буде захищений у разі необхідності, – йдеться у повідомленні Міноборони.

Президент Литви Гітанас Науседа засудив дії Росії, назвавши їх “кричущим порушенням міжнародного права і територіальної цілісності Литви”.

– Це ще раз підтверджує важливість посилення готовності європейської протиповітряної оборони, – зазначив Науседа у дописі в мережі X.

У МЗС Литви повідомили, що тимчасового повіреного у справах Росії викликали для висловлення офіційного протесту.

– Росія повинна припинити свою агресивну поведінку, поважати міжнародне право та кордони сусідніх держав, – наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, Литва звернулася до НАТО з проханням посилити протиповітряну оборону країни на тлі порушень їх повітряного простору російськими дронами.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.