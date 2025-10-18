Наразі можливість організації зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином непублічно обговорюється американськими високопосадовцями.

У США обговорюють можливість зустрічі Трампа та Кім Чен Ина

Як повідомляє CNN, посадовці адміністрації Трампа приватно обговорюють можливість зустрічі між Трампом та Кім Чен Ином під час візиту президента США до країн Азії наступного місяця.

Зазначається, що конкретне планування ще не розпочалося, і наразі між Вашингтоном та Пхеньяном немає жодних контактів, як це було під час першого президентського терміну Трампа.

CNN пише, що Трамп вже звертався до лідера Північної Кореї на початку цього року. Проте джерела інформують, що лист Трампа до Кіма, надісланий на початку року, Північна Корея не прийняла.

Водночас Трамп публічно та приватно висловлював бажання зустрітися з лідером КНДР, і американські чиновники залишили двері відкритими для такої зустрічі, поки голова Штатів перебуватиме в Азії.

Нагадаємо, що лідер КНДР неодноразово висловлював підтимку Росії у її агресії проти України. Так, у травні Кім Чен Ин заявляв, що участь його військ у російсько-українській війні є виправданою, бо начебто вони захищають “братній народ”.

