У російському місті Орел та передмісті Владимира прогриміла серія вибухів. За деякими даними, було атаковано Орловську ТЕЦ.

Про атаку повідомив губернатор Орловської області Андрій Кличков. Водночас низка Telegram-каналів та OSINT-ресурсів пишуть, що атака на Орел була ракетною.

Вибухи в Орлі та передмісті Владимира

Губернатор Владимирської області РФ Олександр Авдєєв заявив про атаку дронів на енергетичний об’єкт у передмісті Владимира.

За його словами, “фахівці працюють на місці, а всі системи життєзабезпечення функціонують у нормальному режимі”.

Також вибухи пролунали й у районі ТЕЦ міста Орел. За даними OSINT-аналітиків та свідченнями місцевих жителів, в місті пролунала серія потужних вибухів, імовірно в районі місцевої ТЕЦ.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков повідомив, що ППО нібито знищили всі безпілотники, однак уламки пошкодили кілька приватних будинків та господарську будівлю.

Водночас місцеві жителі переконані, що атака була ракетною. Це ж підтверджують OSINT-аналітики.

– Атака на ТЕЦ була здійснена з використанням реактивного засобу ураження – ракети або реактивного БпЛА. На відео не чути ні звуків повітряної тривоги, ні роботи ППО, ні характерного дзижчання гвинтового БпЛА, — зазначили вони.

Слід зазначити, що менш ніж за кілометр від теплоелектроцентралі Орла розташоване оборонне підприємство Орелтекмаш, яке спеціалізується на виробництві техніки для обслуговування та евакуації військових машин.

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко зазначив у своєму Telegram-каналі, що “ТЕЦ в російському Орлі зараз дуже погано”.

Нагадаємо, 31 жовтня вже було атаковано дронами Орловську ТЕЦ. Тоді вибухами пошкодило обладнання.

