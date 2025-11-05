В российском городе Орел и пригороде Владимира прогремела серия взрывов. По некоторым данным, была атакована Орловская ТЭЦ.

Об атаке сообщил губернатор Орловской области Андрей Кличков. В то же время ряд Telegram-каналов и OSINT-ресурсов пишут, что атака на Орел была ракетной.

Взрывы в Орле и пригороде Владимира

Губернатор Владимирской области РФ Александр Авдеев заявил об атаке дронов на энергетический объект в пригороде Владимира.

Сейчас смотрят

По его словам, “специалисты работают на месте, а все системы жизнеобеспечения функционируют в нормальном режиме”.

Также взрывы прогремели и в районе ТЭЦ города Орел. По данным OSINT-аналитиков и свидетельствам местных жителей, в городе прогремела серия мощных взрывов, предположительно в районе местной ТЭЦ.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ПВО якобы уничтожила все беспилотники, однако обломки повредили несколько частных домов и хозяйственную постройку.

В то же время местные жители убеждены, что атака была ракетной. Это же подтверждают OSINT-аналитики.

– Атака на ТЭЦ была осуществлена с использованием реактивного средства поражения – ракеты или реактивного БПЛА. На видео не слышно ни звуков воздушной тревоги, ни работы ПВО, ни характерного жужжания винтового БПЛА, – отметили они.

Следует отметить, что менее чем в километре от теплоэлектроцентрали Орла расположено оборонное предприятие Орелтекмаш, которое специализируется на производстве техники для обслуживания и эвакуации военных машин.

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко отметил в своем Telegram-канале, что “ТЭЦ в российском Орле сейчас очень плохо”.

Город Орел на карте

Напомним, 31 октября уже была атакована дронами Орловская ТЭЦ. Тогда взрывами было повреждено оборудование.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.