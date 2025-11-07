У п’ятницю, 7 листопада, Північна Корея випустила щонайменше одну нерозпізнану балістичну ракету в напрямку Східного моря.

Про це повідомило південнокорейське агенство Yonhap, посилаючись на заяву військових Сеула.

КНДР випустила балістичну ракету

Об’єднаний штаб Збройних сил (JCS) заявив, що зафіксував запуск, не надавши подальших подробиць. Військові заявили, що аналізують деталі запуску, зокрема тип ракети та дальність польоту.

Востаннє Північна Корея запускала балістичні ракети малої дальності на північний схід 22 жовтня, напередодні проведення Південною Кореєю саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва та візиту до країни президента США Дональда Трампа.

Це також стало шостим запуском балістичних ракет Північною Кореєю цього року і другим з моменту вступу на посаду президента Південної Кореї Лі Чже Мюна в червні.

Запуск ракети відбувся на наступний день після того, як Північна Корея засудила останні санкції США проти восьми її громадян і двох організацій за відмивання грошей, пов’язане з кіберзлочинністю. Пхеньян також пообіцяв вжити відповідних заходів.

