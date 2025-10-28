Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив занепокоєння, що плани Заходу спрямувати заморожені російські активи на користь України можуть призвести до прямого конфлікту між Москвою та Європою.

Про це він написав у Facebook.

Орбан про ймовірний конфлікт між Європою та Росією

— Я на власні очі побачив, що сьогодні всі європейські лідери думають про війну. Європа вичерпує свої сили й гроші. Найголовніше питання — хто фінансуватиме те, що залишиться від України після війни? Громадяни якої країни готові віддати мільярди євро державі, яка не може себе утримувати? — заявив Орбан.

За його словами, у Брюсселі “з’явилася нова чудо-зброя” — конфіскація російських валютних резервів, які планують використати для підтримки України.

Зараз дивляться

— Це вже російсько-європейський конфлікт, який може стати передвісником війни. Лише прямі переговори між Росією та Європою можуть зупинити ескалацію, — додав угорський прем’єр.

Нагадаємо, що 23 жовтня Європейська рада ухвалила висновки щодо України, з яких прибрали пряму згадку про використання коштів із заморожених російських активів.

Водночас президент Європейської ради Антоніу Кошта запевнив Володимира Зеленського, що ЄС залишиться відданим підтримці України та ухвалить політичне рішення щодо репараційної позики з російських активів для фінансування потреб Києва у 2026–2027 роках.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.