У четвер, 6 листопада, далекобійні дрони Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) атакували Стерлітамакський нафтохімічний завод (СНХЗ), що у Башкортостані РФ.

Про це повідомляє пресцентр ГУР.

Атака на нафтохімічний завод у Башкортостані

Стерлітамакський нафтохімічний завод є одним із ключових підприємств нафтохімічної промисловості Росії.

На заводі виготовляють продукцію для потреб ворожої армії та військово-промислового комплексу, зокрема ― іонол, авіаційний бензин, синтетичні полімери.

За інформацією ГУР, внаслідок удару по нафтохімічний завод у Башкортостані виникла пожежа на території цеху з виробництва агідолу ― присадки до авіаційного пального.

У ніч на 4 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій атакували два стратегічні об’єкти нафтопереробної інфраструктури РФ. Так, ССО атакували Стерлітамакський нафтохімічний завод, який розташований за понад 1 300 км від українського кордону.

Також підрозділи ССО у взаємодії з Головним управлінням розвідки та Силами безпілотних систем уразили Нижньогородський НПЗ – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Після цієї атаки дронів нафтохімічний завод у Башкортостані та Нижньогородський НПЗ зупинили свою роботу.

