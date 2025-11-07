Один із ключових у РФ: дрони ГУР атакували нафтохімічний завод у Башкортостані
- Дрони ГУР атакували один з ключових нафтохімічних заводів у Башкортостані.
- Після ударів загорівся цех, де виробляють присадки для авіаційного пального.
У четвер, 6 листопада, далекобійні дрони Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) атакували Стерлітамакський нафтохімічний завод (СНХЗ), що у Башкортостані РФ.
Про це повідомляє пресцентр ГУР.
Атака на нафтохімічний завод у Башкортостані
Стерлітамакський нафтохімічний завод є одним із ключових підприємств нафтохімічної промисловості Росії.
На заводі виготовляють продукцію для потреб ворожої армії та військово-промислового комплексу, зокрема ― іонол, авіаційний бензин, синтетичні полімери.
За інформацією ГУР, внаслідок удару по нафтохімічний завод у Башкортостані виникла пожежа на території цеху з виробництва агідолу ― присадки до авіаційного пального.
У ніч на 4 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій атакували два стратегічні об’єкти нафтопереробної інфраструктури РФ. Так, ССО атакували Стерлітамакський нафтохімічний завод, який розташований за понад 1 300 км від українського кордону.
Також підрозділи ССО у взаємодії з Головним управлінням розвідки та Силами безпілотних систем уразили Нижньогородський НПЗ – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.
Після цієї атаки дронів нафтохімічний завод у Башкортостані та Нижньогородський НПЗ зупинили свою роботу.
Фото: ГУР МО