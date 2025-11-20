У четвер, 20 листопада, Рада Європейського союзу ухвалила санкції проти 10 фізичних осіб, причетних до порушення прав людини в РФ. В тому числі – до катувань цивільних заручників, серед яких була, зокрема, українська журналістка Вікторія Рощина.

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Санкції проти катів з РФ: що відомо

Зазначається, що під санкції потрапили в тому числі високопосадовці головного управління Федеральної служби виконання покарань Росії в Ростовській області, причетні до катування ув’язнених, серед яких були українські військовополонені.

– Щонайменше 15 ув’язнених померли внаслідок жорстокого поводження, серед них – українська журналістка-розслідувачка Вікторія Володимирівна Рощина, – наголосили у повідомленні.

Нові обмеження також стосуються російських суддів, причетних до переслідування активіста Олексія Горінова, якому в РФ дали три роки ув’язнення за те, що він висловив власну думку щодо війни проти України.

Також Рада ЄС ухвалила санкції проти причетних до політично мотивованих переслідувань журналістів та активістів, пов’язаних із російським опозиційним лідером Олексієм Навальним і його фондом.

Включені до списку особи підлягають заморожуванню активів, а громадяни та компанії ЄС більше не зможуть надавати їм кошти.

Додатково ці фізособи не зможуть в’їжджати або проїжджати транзитом через територію ЄС.

Верховна Рада у березні 2024 року встановила нову систему обмежувальних заходів проти осіб, що відповідальні за серйозні порушення прав людини, а також репресії проти громадянського суспільства та демократичної опозиції.

В межах згаданого режиму ЄС у травні 2024 року наклав санкції на 28 осіб, що відповідальні за серйозні порушення прав людини, репресії проти демократичної опозиції та діяльність, що серйозно підриває верховенство права в Росії.

Нагадаємо, українська журналістка Вікторія Рощина, яку викрали російські окупанти на тимчасово окупованих територіях, померла у полоні в Росії.

Тіло медійниці передали Україні в лютому 2025 року під час обміну загиблими з РФ.

В документах росіян воно фігурувало з позначками 747, СПАС, причому як невстановлена особа чоловічої статі.

За словами начальника Департаменту війни Офісу генерального прокурора Юрія Бєлоусова, на тілі загиблої виявлено численні сліди катування: садна, крововиливи, зламане ребро.

Експерти також знайшли ознаки застосування електроструму. Під час подальшого огляду з’ясувалося, що немає деяких внутрішніх органів, зокрема головного мозку, очних яблук та частини трахеї.

Фото: Мартін Гарріс

