Серед основних пріоритетів державного бюджету України на 2025 рік – оборона, соціальні програми та можливості відновлювати життя після чергових ударів Росії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Що сказав Зеленський про держбюджет на 2026 рік

Володимир Зеленський подякував усім парламентарям, які підтримали державний бюджет України на 2026 рік та зауважив, що це важливий сигнал стійкості України та стабільного фінансового забезпечення потреб наступного року.

– Пріоритети очевидні: гарантування нашої оборони, соціальних програм і можливостей відновлювати життя після російських ударів. Працюємо і з партнерами, щоб залучити необхідну фінансову підтримку для України, – йдеться у заяві, опублікованій на каналі президента у Telegram.

Він додав, що прийняття держбюджету стало чітким свідченням для всіх партнерів, що жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде.

Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік в цілому.

За документ у другому читанні та в цілому проголосувало 257 народних депутатів, 37 – проти, 24 – утрималися, не голосували 27 нардепів.

