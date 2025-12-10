Українська сторона фіксує посилення фактично десуверенізації частини російської території на користь Китаю.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка.

Зеленський про співпрацю РФ і Китаю

За словами глави держави, вони обговорили багато деталей щодо зовнішньополітичної ситуації навколо України та економічної ситуації в Росії – залежності її компаній, державної системи від китайських інвестицій, технологій та політичних пріоритетів.

Як пояснив Зеленський, фіксується посилення фактично десуверенізації частини російської території на користь Китаю.

Президент розповів, що йдеться передусім про використання ресурсозабезпечених земель і продаж дефіцитних ресурсів Китаю.

Водночас Україна фіксує, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з Росією, зокрема у сфері воєнної промисловості. Розвідки партнерів мають аналогічну інформацію, звернув увагу Зеленський.

З цієї причини президент доручив Службі зовнішньої розвідки більш предметно відстежувати співпрацю між Москвою та Пекіном у всіх аспектах, що стосуються національних інтересів України, а також партнерів у Європі та США.

– Глобальна безпека не повинна програвати через те, що в Росії не зменшується апетит до агресії, – переконаний Зеленський.

Олег Іващенко доповів президенту про політичні кампанії, які запускає Росія, зокрема на дестабілізацію України.

Зеленський наголосив, що триватиме протидія та блокування діяльності всіх субʼєктів, які допомагають ворогу.

Окремо вони обговорили активність зовнішньої розвідки України у питанні роботи, яка стосується повернення українських дітей та обміну полонених, резюмував Володимир Зеленський.

