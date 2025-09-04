Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив про формування союзу між Росією, Китаєм та Іраном.

За його словами, ці країни готуються до довгострокової конфронтації із Заходом.

Про це він заявив під час виступу на Празькому оборонному саміті IISS.

Зараз дивляться

Чим РФ, Китай та Іран загрожують Заходу

Генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що війна Росії проти України — лише частина ширшої проблеми.

Загроза не зникне навіть після завершення цієї війни, адже небезпеку для Заходу становить не лише Москва. Китай, Іран та Північна Корея формують власні виклики, а їхня співпраця з Росією лише посилює ризики.

Важливим сигналом тісного зближення цих країн став військовий парад у Пекіні, де було продемонстровано їхню стратегічну єдність.

За словами Рютте, Москва, Пекін і Тегеран активно нарощують оборонно-промислову кооперацію, яка вже досягла безпрецедентного рівня.

Це свідчить про підготовку до довготривалої конфронтації із західними державами.

У такій ситуації критично важливим є зміцнення оборонної промисловості всередині Північноатлантичного союзу.

Генсек наголосив, що фінансування саме по собі не гарантує безпеки.

Необхідні конкретні спроможності: реальна вогнева міць, важке озброєння та новітні технології.

Проте нинішніх темпів виробництва в Європі, США та інших країнах НАТО очевидно недостатньо.

Попри це, Рютте відзначив позитивні зрушення. Він наголосив, що ситуація у сфері виробництва озброєнь поступово змінюється, особливо у сегменті боєприпасів.

Чеська Республіка відіграє особливу роль у цих процесах, допомагаючи скорочувати розрив у виробництві між НАТО та Росією.

Блок уже почав поповнювати запаси та поступово відновлює баланс сил.

Окремо Рютте застеріг європейські держави від наївності щодо майбутніх намірів Кремля.

Він наголосив, що Росія ще довго залишатиметься дестабілізуючим та конфронтаційним чинником не лише у Європі, а й у світі загалом.

При цьому Москва разом із Китаєм продовжує вкладати значні ресурси у модернізацію своїх збройних сил.

Генсек підсумував, що НАТО не прагне нової гонки озброєнь. Його головна мета — захист свободи та безпеки країн-членів, заради чого й був створений союз.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.