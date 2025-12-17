Європейський парламент ухвалив план Європейського Союзу щодо поетапної відмови від імпорту російського газу до кінця 2027 року.

Європарламент ухвалив план відмови від російського газу

Як повідомляється на сайті Європарламенту, за відповідне рішення проголосували 500 євродепутатів. Проти виступили 120 парламентарів, ще 32 утрималися.

Наступним кроком має стати офіційне схвалення документа Радою ЄС, після чого він набуде чинності. Очікується, що Рада ЄС погодить план на початку наступного року.

Згідно з ухваленим планом, імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) в ЄС буде заборонений на початку 2026 року після набуття законом чинності.

Постачання трубопровідного газу з Росії передбачено припиняти поступово – остаточна відмова має відбутися до 30 вересня 2027 року.

Документ також передбачає запровадження штрафів, які держави-члени ЄС застосовуватимуть до операторів у разі порушення встановлених правил.

Під час переговорів з данським головуванням у Раді ЄС депутати Європарламенту наполягали на запровадженні заборони на будь-який імпорт російської нафти.

У відповідь Єврокомісія зобов’язалася подати відповідне законодавство на початку 2026 року, щоб заборона на імпорт російської нафти могла набути чинності якомога швидше, але не пізніше кінця 2027 року.

Крім того, євродепутати домагалися затвердження жорсткіших умов, за яких можливе тимчасове призупинення заборони на імпорт у надзвичайних ситуаціях, пов’язаних з енергетичною безпекою ЄС.

З метою усунення можливих лазівок і зменшення ризику обходу правил операторів зобов’яжуть надавати митним органам більш суворі та детальні докази країни виробництва газу перед його імпортом або зберіганням.

10 грудня посли Європейського Союзу погодили план поступового припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року.

