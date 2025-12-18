Минулої ночі безпілотники атакували Ростов-на-Дону, а також Батайськ і Таганрог у Ростовській області РФ.

Найбільш серйозні наслідки зафіксували саме в Ростові — під удар потрапило судно в місцевому порту.

Про це повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар та керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Атака на Ростов-на-Дону: що відомо

За словами губернатора, внаслідок удару по ростовському порту загорілося вантажне судно.

Під час атаки буцімто загинули двоє членів екіпажу, ще троє дістали поранення.

Пожежу ліквідували на площі близько 20 квадратних метрів.

Як уточнив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, у порту було уражено танкер Valeriy Gorchakov (Валерій Горчаков).

Що відомо про танкер Valeriy Gorchakov (Валерій Горчаков)

Танкер Valeriy Gorchakov (Валерій Горчаков) входить до так званого тіньового флоту РФ і лише за кілька годин до атаки прибув з акваторії Чорного моря.

Раніше цей танкер фіксували в портах Маріуполя та Бердянська.

Розливу нафтопродуктів після атаки нібито вдалося уникнути.

Також відомо, що, окрім Ростова, під атаку потрапили Батайськ і Таганрог. Повідомляється про пожежі та пошкодження на землі.

Остаточні наслідки атаки ще з’ясовують.

