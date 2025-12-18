Уночі проти 18 грудня відбулася низка резонансних подій — від масованих атак дронів по Україні до ударів безпілотників по території Росії з загиблими та пожежами.

Зокрема, РФ вдарила по житловій забудові у Кривому Розі, безпілотники атакували Черкаси та Одеський район, а також зафіксовано ураження портової інфраструктури у Ростовській області.

Крім того, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті ЄС, де ухвалять рішення щодо активів РФ.

Детальніше про ключові події ночі — у добірці від Фактів ICTV.

Атака на Кривий Ріг

Уночі 18 грудня ворог завдав удару ударними безпілотниками по житловій забудові у Кривому Розі Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

— Кривий Ріг. Шахедна атака. Є влучання в сектори житлової забудови, — написав він.

Станом на зараз відомо про чотирьох постраждалих. Серж них жінки 71 і 67 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Унаслідок атаки зайнялися господарські споруди.

Крім того, понівечені приватна оселя, 5 двоповерхових будинків, адмінбудівля та будівля закладу культури, гаражі.

Вибухи у Черкасах

Увечері 17 грудня у Черкасах пролунала серія вибухів.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про велику кількість ударних безпілотників, що рухалися у напрямку міста.

Пізніше місцеві жителі повідомили про кілька вибухів у різних районах міста.

Як стало відомо на ранок 18 грудня, ворог атакував критичну інфраструктуру Черкас.

Внаслідок падіння дронів пошкоджені приватні будинки та спорткомплекс, а також понівечені авто.

Крім того, до медиків звернулися шестеро людей.

Атака дронів на Одеський район

У ніч проти 18 грудня ворог атакував Одеський район ударними безпілотниками.

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок атаки пошкоджено скління у девʼятиповерховому житловому будинку та в освітньому закладі.

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Атака по енергетиці Миколаївщини

Уночі ворог також атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївської області.

За словами міського голови Вознесенська Євгенія Величка, зафіксовано влучання по обʼєкту енергетики. Масштаби пошкоджень уточнюються.

Через пошкодження в енергосистемі було вимушено припинено водопостачання у третьому мікрорайоні міста через зупинку очисних споруд.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок атаки знеструмлено населені пункти у Вознесенському та Миколаївському районах.

Інформації щодо постраждалих не надходило.

Вибухи в Запоріжжі

Уранці 18 грудня у Запоріжжі пролунали вибухи.

Як повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, перед вибухами в області було оголошено загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів).

Згодом Іван Федоров уточнив, що внаслідок ворожої атаки по райцентру пошкоджено житловий будинок та гаражний кооператив.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Удари БпЛА по Ростовській області РФ

У ніч проти 18 грудня безпілотники атакували Ростов-на-Дону, Батайськ та Таганрог.

За даними російської влади, внаслідок атаки по ростовському порту загорілося вантажне судно. Двоє членів екіпажу загинули, ще троє зазнали поранень.

Також було уражено танкер Valeriy Gorchakov, який, за даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, належить до так званого “тіньового флоту” РФ та раніше заходив у порти Маріуполя і Бердянська.

У Батайську внаслідок атаки постраждали семеро людей — шістьом надали допомогу на місці, одну людину госпіталізували.

Одна з поранених померла в лікарні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 394-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

